Обнародована дорожная карта Meet Your Maker - анонсированы новые сектора, функции и игровой режим

Мир Meet Your Maker постоянно меняется, и есть многого, чего можно ожидать. Behavior Interactive представила дорожную карту контента своей признанной критиками игры, наполненной захватывающими обновлениями и функциями, которые будут поддерживать свежесть Meet Your Maker и стимулировать творческий потенциал игроков.
Основные моменты дорожной карты будущего Meet Your Maker:
- Представлены новые секторы: Sector 2: Shattered Peak, который выйдет 26 сентября, познакомит игроков с леденящим страх и жестокими погодными условиями арктической пустоши. В конце года появится ещё один новый сектор, который приведет Meet Your Maker по неожиданному визуальному пути, временно называемому кодовым названием «Кислота». Благодаря этим новым секторам игроки могут не только ожидать новых локаций, но и а также новые смертоносные инструменты строительства и рейдерства для еще большего разрушения и резни.
- Экспедиции, запуск которых запланирован на конец октября, предложат совершенно новый способ взаимодействия с игрой, получение потрясающих наград и могут даже изменить подход игроков к следующему аванпосту.