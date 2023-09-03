Обнародована дорожная карта Meet Your Maker - анонсированы новые сектора, функции и игровой режим

В данном проекте вас ждёт смесь нескольких игровых жанров — строительства и шутера от первого лица. Вы можете заняться строительством базы или попробовать атаковать чужую.

В вашем распоряжении есть огромный набор ловушек, охранников, модификаций и усилений, поэтому вы можете создать самый настоящий лабиринт, наполненный различными опасностями. Создайте самую оригинальную базу, прохождение которой будет незабываемым. А также не забудьте попробовать покорить базы других игроков.