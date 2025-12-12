Capcom анонсировала возрождение классики - Mega Man: Dual Override

На церемонии The Game Awards 2025 компания Capcom сделала один из самых громких сюрпризов — официальный анонс Mega Man: Dual Override, первой новой игры франшизы с 2018 года, когда вышла Mega Man 11.

Дебютный трейлер, опубликованный вместе с анонсом, демонстрирует возвращение серии к тому самому классическому 2D-стилю, который десятилетиями определял визуальную идентичность Синего Бомбардировщика. Яркие анимации, динамичные уровни, фирменные прыжки и стрельба — всё это в трейлере выглядит как современная, но всё же предельно узнаваемая интерпретация классической формулы Mega Man.

Пока Capcom не раскрывает подробностей: неизвестно, появятся ли в игре традиционные восемь боссов-мастеров, вернётся ли система заимствования оружия или будут представлены новые геймплейные механики. Однако показанный ролик обещает акцент на эффектной 2D-экшен-платформерной динамике, а также полностью обновлённый визуальный стиль с подчёркнутой яркостью и насыщенными эффектами.

Mega Man: Dual Override выйдет в 2027 году на целой куче платформ — ПК, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox всех актуальных поколений.