Стартовало финальное бета-тестирование стратегии в реальном времени Men Of War 2 ©

Издательство Fulqrum Publishing и студия Best Way объявили о начале выходных финального бета-тестирования Men of War 2, которое пройдёт с 10 по 14 августа.

В эти выходные, посвященные финальному бета-тестированию, фанаты уже в третий раз получат доступ к игре перед выпуском 20 сентября 2023 года в Steam, Epic Games Store и других цифровых магазинах. Её можно будет загрузить бесплатно на странице Men of War 2 в Steam, где игроки могут сразу же зайти и зарегистрироваться для получения доступа сегодня.

Во время открытого бета-тестирования игроки смогут испытать классические режимы Men of War 2 — очень востребованную сообществом функцию, которая вернет игроков к многопользовательскому режиму предыдущих игр Men of War. Игроки смогут просто выбрать, за какую нацию они хотят играть, и сразу же получат доступ ко всем юнитам этой нации в каждом матче. Здесь нет батальонов и эшелонов, а игрок вызывает свои силы на основе комбинации индивидуального таймера каждого юнита, а также собственного пула ресурсов игрока.

Между тем, поклонники, ищущие новых впечатлений, могут проверить режим «Реализм», который предлагает более высокий шанс вывести из строя и захватить вражескую технику, меньше визуальных подсказок, касающихся видимости и здоровья их юнитов, более ограниченную дальность стрельбы из оружия и многое другое. геймплей меняется.

Эта финальная открытая бета-версия основана на отзывах сообщества тысяч игроков, которые уже играли, тестировали и высказывали свои мысли о предыдущих двух публичных тестах по всем вопросам, от баланса юнитов до улучшений оптимизации. Версия в этой бета-версии будет точно отражать полный опыт выпуска, с дополнительными функциями, большим количеством контента и другими режимами, добавленными при запуске. Разработчики продолжат работу над полировкой и балансировкой на основе свежих отзывов игроков об этой бета-версии. Прогресс игроков и сохранения в этом открытом бета-тестировании не будут перенесены в релиз.