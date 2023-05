Стартовало открытое бета-тестирование стратегии в реальном времени Men of War 2 ©

Fulqrum Publishing и Best Way объявили, что огромное открытое бета-тестирование долгожданной стратегии в реальном времени Men of War II стало доступно в Steam и продлится до понедельника, 15 мая. Бета-версия включает в себя множество игрового контента, в том числе невиданные ранее одиночные миссии и целый ряд многопользовательских режимов PvP и PvE.

Зарегистрироваться в открытой бета-версии очень просто; игрокам просто нужно зайти на страницу Men of War II в Steam, где они могут запросить доступ к «Men of War II Playtest». После загрузки они смогут сразу же перейти к трем одиночным миссиям (также доступны для совместной игры) или попробовать свои силы на семи различных картах в четырех соревновательных многопользовательских режимах и одном режиме PvE.

В дополнение к ряду стратегических действий, открытая бета-версия реализует ряд изменений игрового процесса, основанных на отзывах сообщества о многопользовательском техническом тесте, который состоялся в марте.

Открытая бета также уже локализована на следующие языки: английский, французский, немецкий, испанский, украинский, корейский, польский, бразильский португальский, турецкий, русский.