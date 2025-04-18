Интерфейс, 3D-модели, концепт-арты: разработчики Menace показали, чем занимаются прямо сейчас

В команде разработчиков Menace решили, что хватит кормить нас философскими рассуждениями о концепциях и механиках. В своём 17-м дневнике они рассказали, чем конкретно сейчас занимаются.

Концепт-арт

Во-первых, команда взялась за проработку разной брони для старта игры. И дело не только в том, чтобы ваши солдатики выглядели покруче — разные варианты дадут улучшенные характеристики и всякие бонусы.

Мало того, для боевых карт добавили пару интересных штук:

Колючую проволоку

Противотанковые ежи

Интерфейс

Также разработчики взялись за вторую версию боевого интерфейса. Оно и понятно — в игре с кучей механик и движущихся частей засунуть всю информацию на экран, не превратив его в нечитаемую кашу, та ещё задачка.

По словам создателей, раньше они не могли нормально заняться UI, потому что постоянно доделывали игровые системы. Теперь же базовые механики как-то устаканились, и можно приступать к интерфейсу. Правда, они сразу предупреждают, что финальная версия будет отличаться от нынешнего макета.

3D-моделирование

Тут дела обстоят так:

Делают новые ассеты для гражданских поселений, чтобы они не выглядели как набор одинаковых кубиков

Мастерят ещё одно шасси с рабочим названием «универсальный лёгкий транспорт» — на нём можно будет возить бойцов или навешивать вооружение (но некоторые комплектации лишат его транспортной функции).

Техническая реализация

Самая интересная часть — новая система настройки транспорта. Разработчики хотят, чтобы техника, как и пехота, могла оснащаться разным оружием. У каждого шасси будут точки крепления для лёгкого, среднего и тяжёлого вооружения. Звучит амбициозно, и явно вызывает у команды технические сложности. Они признают, что очень трудно заставить все 3D-модели корректно работать вместе. Некоторые модели приходится переделывать, чтобы всё выглядело органично и ничего не торчало где не попадя.

При этом уникальная техника с фиксированными характеристиками (как тяжёлый танк Rogue Army) останется в игре.

На этом всё. Предыдущие дневники можно найти тут.