ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Menace 05.02.2026
Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Тактика, Научная фантастика
7.7 60 оценок

Menace получила зрелищный кинематографический трейлер

IKarasik IKarasik

Студия Overhype Studios представила официальный кинематографический трейлер своего нового научно-фантастического тактического шутера Menace. Ролик создан в сотрудничестве с режиссёром Сайямой Педерсеном — автором фанатского фильма Astartes по вселенной Warhammer 40K, а также студией Hoplite VFX.

В видео показано ожесточённое столкновение республиканских морпехов и пиратов в заброшенной фабрике, где обе стороны сталкиваются с таинственной паразитической сущностью, поглощающей мёртвых.

События игры разворачиваются в системе Wayback — на опасной окраине галактики, где игрокам предстоит возглавить отряд на борту корабля TCRN Impetus и противостоять пиратам, корпорациям и безжалостным военачальникам.

Menace выйдет в раннем доступе на PC (Steam, GOG, Epic Games Store, Microsoft Store) и будет доступна с первого дня через PC Game Pass с 5 февраля 2026 года. Демоверсию уже можно опробовать на Steam.

15
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Иваныч из Тулы

Берём. Демка была хорошей. Создатели Battle Brothers умеют всё же в тактику.

5
LeoMacReady

только точ-в-точ не списывай! (с) Astartes

4
Сережаа

Копируют у лучших

1