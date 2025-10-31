Menace получила зрелищный кинематографический трейлер

Студия Overhype Studios представила официальный кинематографический трейлер своего нового научно-фантастического тактического шутера Menace. Ролик создан в сотрудничестве с режиссёром Сайямой Педерсеном — автором фанатского фильма Astartes по вселенной Warhammer 40K, а также студией Hoplite VFX.
В видео показано ожесточённое столкновение республиканских морпехов и пиратов в заброшенной фабрике, где обе стороны сталкиваются с таинственной паразитической сущностью, поглощающей мёртвых.
События игры разворачиваются в системе Wayback — на опасной окраине галактики, где игрокам предстоит возглавить отряд на борту корабля TCRN Impetus и противостоять пиратам, корпорациям и безжалостным военачальникам.
Menace выйдет в раннем доступе на PC (Steam, GOG, Epic Games Store, Microsoft Store) и будет доступна с первого дня через PC Game Pass с 5 февраля 2026 года. Демоверсию уже можно опробовать на Steam.
Берём. Демка была хорошей. Создатели Battle Brothers умеют всё же в тактику.
только точ-в-точ не списывай! (с) Astartes
Копируют у лучших