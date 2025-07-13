Энтузиасты выпустили полную русскую озвучку для Metal Gear Solid

Команда FreedomHellVOICE сообщила о завершении работы над полной русской озвучкой для культовой игры Metal Gear Solid. Проект, разработка которого заняла два года, стал доступен для загрузки всем желающим. По словам создателей, на пути к релизу им пришлось столкнуться с рядом технических сложностей, однако благодаря поддержке сообщества работа была доведена до конца.

Данная озвучка предназначена для оригинальной версии игры для PlayStation 1, запускаемой через эмулятор, например, DuckStation. Для установки потребуется скачать сам эмулятор, соответствующий файл BIOS и образ игры с уже интегрированным переводом. Руководителем проекта выступил Никита Шишкин, а режиссёром дубляжа стал Виктор Стойко, который также озвучил нескольких персонажей. Главные роли исполнили Игорь Куликов (Солид Снейк), Дмитрий Рыбин (Отакон), Валерий Корчанов (Рой Кэмпбелл) и Георгий Кармрян (Ликвид Снейк).

В комментариях к анонсу разработчики также подтвердили, что планируют адаптировать свою работу для недавнего переиздания Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Однако на данный момент они сталкиваются с техническими трудностями, связанными с портированием озвучки на новую версию.