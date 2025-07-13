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Metal Gear Solid 04.03.2000
Экшен, Стелс, Тактика, От третьего лица, Научная фантастика
9 554 оценки

Энтузиасты выпустили полную русскую озвучку для Metal Gear Solid

Extor Menoger Extor Menoger

Команда FreedomHellVOICE сообщила о завершении работы над полной русской озвучкой для культовой игры Metal Gear Solid. Проект, разработка которого заняла два года, стал доступен для загрузки всем желающим. По словам создателей, на пути к релизу им пришлось столкнуться с рядом технических сложностей, однако благодаря поддержке сообщества работа была доведена до конца.

Данная озвучка предназначена для оригинальной версии игры для PlayStation 1, запускаемой через эмулятор, например, DuckStation. Для установки потребуется скачать сам эмулятор, соответствующий файл BIOS и образ игры с уже интегрированным переводом. Руководителем проекта выступил Никита Шишкин, а режиссёром дубляжа стал Виктор Стойко, который также озвучил нескольких персонажей. Главные роли исполнили Игорь Куликов (Солид Снейк), Дмитрий Рыбин (Отакон), Валерий Корчанов (Рой Кэмпбелл) и Георгий Кармрян (Ликвид Снейк).

В комментариях к анонсу разработчики также подтвердили, что планируют адаптировать свою работу для недавнего переиздания Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Однако на данный момент они сталкиваются с техническими трудностями, связанными с портированием озвучки на новую версию.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

браво! молодцы ребята! 👍👍👍

моя любимая игра детства. проходил с кривыми русскими сабами на PS One. записывал прохождение на видеокассеты и потом давал друзьям смотреть. я можно сказать - изобрёл игровой стриминг! 😂

7
hpi

И как ты записывал то?

1
Искусственный интеллeкт hpi

очень просто. выход Avi с приставки на видак, а с видака через scard выход видеосигнала на телек

4
SULIK 712 hpi

легко,я тоже записывал на видеокассеты ,и даже музыку накладывал.На тв были видео входы/выходы RCA, с приставки на вход тв,а с выхода тв на вход видеоманнитофона и вкл запись.А чтобы музыку наложить, просто на вход видеомагнитофона подаешь аудио RCA c источника. Было 2 RCA аудио, один от приставки другой от источника музыки.И получалось что звук был и из игры и музыка.Раньше крутились как могли, по сути это были первые записи прохождений в 90х-начало 2000х годах

1
r23dom

Я КАМЕНЬЩИК, вот кто должен был озвучивать

3
fortuneismax

при чем тут эмеральд вэпон и метал гир солид ?

1
yrroodd fortuneismax

А какое отношение секретный босс из ФФ7 имел к Брайану Фьюри? Хых

Janekste
озвучка предназначена для оригинальной версии игры для PlayStation 1, запускаемой через эмулятор

Я уж было обрадовался, а тут оказывается озвучка для эмулятора только. Печально. Значит смысла перепроходить пока нет, ибо зачем я буду пользоваться эмуляторами, когда есть нормальная steam версия игры? Точка.

3
Пользователь ВКонтакте

Энтузиасты графония, так ещё и умудрились выпустить русскую озвучку👍 // Nvidia Power

1
MagneticEnnio

Людям заняться нечем. Как будто кому то интересно слышать какого то ноунейма Дмитрия Куликова в роли снейка. Уж лучше Дэвида ейтера слышать и текст субтитров на русском.

1
vfa19

Четверть века спустя...я ждал в Азкабане...

SULIK 712

прикольно, +реп. челикам

Dzengrave

Озвучено профессиональными программистами))

WarCraf4er

Блин, я думал для стим версии