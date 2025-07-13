Энтузиасты выпустили полную русскую озвучку для Metal Gear Solid

Команда FreedomHellVOICE сообщила о завершении работы над полной русской озвучкой для культовой игры Metal Gear Solid. Проект, разработка которого заняла два года, стал доступен для загрузки всем желающим. По словам создателей, на пути к релизу им пришлось столкнуться с рядом технических сложностей, однако благодаря поддержке сообщества работа была доведена до конца.
Данная озвучка предназначена для оригинальной версии игры для PlayStation 1, запускаемой через эмулятор, например, DuckStation. Для установки потребуется скачать сам эмулятор, соответствующий файл BIOS и образ игры с уже интегрированным переводом. Руководителем проекта выступил Никита Шишкин, а режиссёром дубляжа стал Виктор Стойко, который также озвучил нескольких персонажей. Главные роли исполнили Игорь Куликов (Солид Снейк), Дмитрий Рыбин (Отакон), Валерий Корчанов (Рой Кэмпбелл) и Георгий Кармрян (Ликвид Снейк).
В комментариях к анонсу разработчики также подтвердили, что планируют адаптировать свою работу для недавнего переиздания Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Однако на данный момент они сталкиваются с техническими трудностями, связанными с портированием озвучки на новую версию.
браво! молодцы ребята! 👍👍👍
моя любимая игра детства. проходил с кривыми русскими сабами на PS One. записывал прохождение на видеокассеты и потом давал друзьям смотреть. я можно сказать - изобрёл игровой стриминг! 😂
И как ты записывал то?
очень просто. выход Avi с приставки на видак, а с видака через scard выход видеосигнала на телек
легко,я тоже записывал на видеокассеты ,и даже музыку накладывал.На тв были видео входы/выходы RCA, с приставки на вход тв,а с выхода тв на вход видеоманнитофона и вкл запись.А чтобы музыку наложить, просто на вход видеомагнитофона подаешь аудио RCA c источника. Было 2 RCA аудио, один от приставки другой от источника музыки.И получалось что звук был и из игры и музыка.Раньше крутились как могли, по сути это были первые записи прохождений в 90х-начало 2000х годах
Я КАМЕНЬЩИК, вот кто должен был озвучивать
при чем тут эмеральд вэпон и метал гир солид ?
А какое отношение секретный босс из ФФ7 имел к Брайану Фьюри? Хых
Я уж было обрадовался, а тут оказывается озвучка для эмулятора только. Печально. Значит смысла перепроходить пока нет, ибо зачем я буду пользоваться эмуляторами, когда есть нормальная steam версия игры? Точка.
Энтузиасты графония, так ещё и умудрились выпустить русскую озвучку👍 // Nvidia Power
Людям заняться нечем. Как будто кому то интересно слышать какого то ноунейма Дмитрия Куликова в роли снейка. Уж лучше Дэвида ейтера слышать и текст субтитров на русском.
Четверть века спустя...я ждал в Азкабане...
прикольно, +реп. челикам
Озвучено профессиональными программистами))
Блин, я думал для стим версии