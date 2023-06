Порт Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots для Xbox 360 тестировался в Konami и работал "прекрасно и плавно" ©

Долгие годы считалось, что у создателей Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots была договоренность об эксклюзиве на PlayStation 3, и до сих пор это в какой-то мере так, потому что игра живет только на этой консоли, у нее не было ни порта, ни ремастера, ни переизданий. Однако это не связано с соглашением между Konami и Sony, и даже команда разработчиков рассматривала возможность выхода игры на Xbox 360, потому что, вопреки ожиданиям, она очень хорошо шла на этой консоли.

Об этом рассказал бывший сотрудник Kojima Productions Райан Пэйтон в книге Ultimate History of Video Games: Volume 2. Продюсер, работавший в Kojima Productions в эпоху Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots рассказал, что игра хорошо шла на Xbox 360. По словам Райана, команда разработчиков не хотела работать с оборудованием Microsoft, поскольку они были поклонниками Sony, поэтому они думали, что Metal Gear Solid 4 не будет хорошо работать на Xbox 360.

Однако Пейтон рассказал, что была создана отдельная команда Konami для того, чтобы протестировать игру на Xbox 360 и понять, возможен ли полноценный порт.

Несмотря на то, насколько мои коллеги были удручены разработкой на PS3, большинство из них все еще являлись закоренелыми фанатами Sony и были против того, чтобы тратить ресурсы на такое тестирование. Они считали, что MGS4 будет ужасно выглядеть и работать на более старом и уступающем железе Microsoft. В один судьбоносный день команда Konami R&D провела встречу, на которой мы увидели плоды их труда - Metal Gear Solid 4 прекрасно и плавно работала на Xbox 360. Как один из немногих ярых фанатов Xbox в офисе, я был в восторге

Несмотря на то, что тесты были в пользу версии Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots для Xbox 360, Konami не одобрила ее из-за формата дисковода, используемого консолью, поскольку игра занимала 50 ГБ, и даже на PS3 ее пришлось выпускать на специальном двухслойном Blu-Ray, но в случае с системой Microsoft пришлось бы использовать несколько дисков, и японская компания посчитала, что это не будет выгодной сделкой.