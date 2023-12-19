Тейлор Свифт привела в восторг фанатов Хидео Кодзимы

Певица Тейлор Свифт привлекла внимание поклонников франшизы Metal Gear Solid. Артистка отправилась праздновать свой 34-й день рождения в ночной клуб Outer Heaven в Нью-Йорке. Это название хорошо знакомо фанатам Хидео Кодзимы: именно так именовалось укрепленное государство в Южной Африке, созданное Биг Боссом как идеальное убежище для наемников и солдат.

Геймеры тут же отреагировали на эту тему в соцсети X (бывшая Twitter). Комментарии поста с новостью о дне рождения Свифт тут же закидали шутками и гифками на тему MGS. Например, кто-то предположил, что Биг Босс применил к певице систему Фултон, которую использовали в играх серии для доставки людей и грузов по воздуху.

«ОНА ПОШЛА КУДА???», — Who?;

«Куда следом — в Занзибар?», — Rodrigo Cornejo;

«Биг Боссу устроили персональное шоу?», — HillE;

«Тейлор? ТЕЙЛОР?!!!», — Twosnacks.

Пользователь с ником Murdoink даже смонтировал ролик, где поместил Тейлор Свифт в одну из сцен Metal Gear Solid 5.

Ходят слухи, что певица появится в «Дэдпуле 3». Ни режиссер фильма Шон Леви, ни исполнитель главной роли Райан Рейнольдс не подтвердили и не опровергли это. Оба предлагают фанатам дождаться выхода ленты и узнать все самим.