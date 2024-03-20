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Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 17.11.2004
Экшен, Шутер, Стелс, Тактика, От третьего лица
9 457 оценок

Голос Солида Снейка успел опробовать ремейк Metal Gear Solid 3 и поделился своими первыми впечатлениями

Gutsz
Новости

Konami анонсировала полноценный ремейк Metal Gear Solid 3 на высокотехнологичном движке Unreal Engine 5 еще в мае 2023 года на специальной трансляции PlayStation. Обновленная версия радует визуальным исполнением и другими техническими нововведениями, однако большой загадкой для игроков остается общее качество игры и собственно её дата релиза. Ответ на первый вопрос постарался дать лично Дэвид Хейтер, голос Солида Снейка во всей серии Metal Gear Solid.

Актер озвучки в социальных сетях признался, что недавно ему удалось опробовать последнюю сборку игры. К сожалению, он не может поделиться подробностями разработки ремейка Metal Gear Solid 3 и в целом не знает, когда разработчики будут готовы выпустить проект в релиз. Из того, что Дэвид Хейтер успел оценить лично, игра кажется ему законченной.

По словам Хейтера, он провел за прохождением Metal Gear Solid Delta: Snake Eater несколько часов. За это время он успел пройти начало игры вплоть до сцены на мосту. Он просит фанатов набраться терпения и дать разработчикам спокойно закончить свою работу, ведь ожидания будут того стоить. Только судя по началу игры, он остался в полном восторге, особенно от визуальной составляющей и детализации объектов.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
GraF68ru

Мужик 5-й мгс скипнул, теперь про восторги рассказывает, зп сама себя не отобьет

-3
PersonaR8

Так скипнули его.

1
GraF68ru PersonaR8

Как это меняет то, что трейлер прямая калька мгс 5 и что чел тупо нахваливает ремейк в рекламных целях?

-1