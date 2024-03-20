Голос Солида Снейка успел опробовать ремейк Metal Gear Solid 3 и поделился своими первыми впечатлениями

Konami анонсировала полноценный ремейк Metal Gear Solid 3 на высокотехнологичном движке Unreal Engine 5 еще в мае 2023 года на специальной трансляции PlayStation. Обновленная версия радует визуальным исполнением и другими техническими нововведениями, однако большой загадкой для игроков остается общее качество игры и собственно её дата релиза. Ответ на первый вопрос постарался дать лично Дэвид Хейтер, голос Солида Снейка во всей серии Metal Gear Solid.
Актер озвучки в социальных сетях признался, что недавно ему удалось опробовать последнюю сборку игры. К сожалению, он не может поделиться подробностями разработки ремейка Metal Gear Solid 3 и в целом не знает, когда разработчики будут готовы выпустить проект в релиз. Из того, что Дэвид Хейтер успел оценить лично, игра кажется ему законченной.
По словам Хейтера, он провел за прохождением Metal Gear Solid Delta: Snake Eater несколько часов. За это время он успел пройти начало игры вплоть до сцены на мосту. Он просит фанатов набраться терпения и дать разработчикам спокойно закончить свою работу, ведь ожидания будут того стоить. Только судя по началу игры, он остался в полном восторге, особенно от визуальной составляющей и детализации объектов.
Мужик 5-й мгс скипнул, теперь про восторги рассказывает, зп сама себя не отобьет
Так скипнули его.
Как это меняет то, что трейлер прямая калька мгс 5 и что чел тупо нахваливает ремейк в рекламных целях?