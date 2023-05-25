Konami и студия Virtuos совместно работают над Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ©

Утечки о ремейке Metal Gear Solid 3 появились почти пару лет назад, и еще тогда в качестве разработчика упоминалась сингапурская студия Virtuos. Вчера Metal Gear Solid Delta: Snake Eater была официально представлена, однако Konami не упомянула, кто ее разрабатывает, что, естественно, вызвало некоторые вопросы.

Однако теперь все прояснилось. Не только компания Virtuos сообщила о своем участии в проекте, опубликовав твит со змеиным эмодзи, но и сама Konami подтвердила это. Старший репортер Kotaku Итан Гач сообщил в Twitter, что проект разрабатывается совместно Konami и Virtuos, причем последняя "полностью поддерживает" его.

"Помимо команды разработчиков Konami, которая участвует в разработке серии Metal Gear, игру полностью поддерживает Virtuos", - говорится в заявлении компании.

Конечно, Konami до сих пор не подтвердила, в какой степени Virtuos участвует в проекте и в чем заключается ее поддержка, но в любом случае, вышеупомянутые утечки оказались правдивыми.

Между тем, Konami также подтвердила, что в ремейк вернутся все актеры озвучки оригинальной игры. Подробнее об этом читайте здесь.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и ПК.