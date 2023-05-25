Первые изображения Metal Gear Solid Delta: Snake Eater сравнили с оригинальной игрой

Похоже, что Konami не хочет чтобы мы говорили "ремейк Metal Gear Solid 3", ведь официальное название, установленное Konami звучит, как Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
Цель Konami с Metal Gear Solid Delta состоит в двух существенных аспектах: оживить сагу, которая барахталась с тех пор, как Хидео Кодзима покинул компанию, и закрепить вехи того, что многие считают лучшей игрой во всей франшизе.
Это не означает, что Metal Gear Solid 3 устарела. Совсем наоборот: Konami перезапустит его вместе с Metal Gear Solid и Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty в рамках Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, стремясь предложить окончательные версии игр, которые вошли в историю и не перестают считаться классикой.
Так, учитывая, что оригинал возвращается в октябре, что принесет Metal Gear Solid Delta к тому, что уже было? На данный момент первый трейлер уже говорит нам о том, что визуальная и художественная часть получит новую обработку.
Что-то, что более чем очевидно в первом наборе официальных изображений игры. Которые и решил сравнить ютубер Cycu1, чтобы наглядно показать как визуально изменилась игра.
в оригенале хороший графон был
делать ремейк игры с локациями метр на метр hah
Такое копирование кадр в кадр разочаровывает. Дерево в дерево прям. Коробки в тех же местах. Это та-же древняя игра на новом движке, ничего нового они не способны добавить? Ах да, есть ещё стадо фанатов, которые этого и хотят.
Уже хочется поиграть,наконец то нормальный стел подъедет.