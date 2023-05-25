Первые изображения Metal Gear Solid Delta: Snake Eater сравнили с оригинальной игрой ©

Похоже, что Konami не хочет чтобы мы говорили "ремейк Metal Gear Solid 3", ведь официальное название, установленное Konami звучит, как Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

Цель Konami с Metal Gear Solid Delta состоит в двух существенных аспектах: оживить сагу, которая барахталась с тех пор, как Хидео Кодзима покинул компанию, и закрепить вехи того, что многие считают лучшей игрой во всей франшизе.

Это не означает, что Metal Gear Solid 3 устарела. Совсем наоборот: Konami перезапустит его вместе с Metal Gear Solid и Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty в рамках Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, стремясь предложить окончательные версии игр, которые вошли в историю и не перестают считаться классикой.

Так, учитывая, что оригинал возвращается в октябре, что принесет Metal Gear Solid Delta к тому, что уже было? На данный момент первый трейлер уже говорит нам о том, что визуальная и художественная часть получит новую обработку.

Что-то, что более чем очевидно в первом наборе официальных изображений игры. Которые и решил сравнить ютубер Cycu1, чтобы наглядно показать как визуально изменилась игра.