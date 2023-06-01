В Steam появилась страница Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ©

На прошедшей на прошлой неделе презентации PlayStation Showcase компания Konami представила ремейк Metal Gear Solid 3 — Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. И вот спустя неделю страница игры появилась в Steam и ее можно заранее добавить в список желаний.

Примечательно, что в списке доступных языков отсутствует русский, но при этом само его описание полностью переведено на русский язык. Ремейк также не доступен для учетных записей Steam для региона РФ.

В создании проекта Konami помогает Virtuos, сингапурская команда, ранее создававшая порты известных игр для различных платформ. Ещё одной важной деталью можно назвать тот факт, что для работы над ремейком вернутся актёры оригинального озвучивания. А именно, Снейка снова будет озвучивать Дэвид Хейтер, однако он вернется не в том виде, в котором мы ожидали.

Глава американского филиала Konami Томми Уильямс сообщил, что в ремейке будут использованы записи актерских голосов из оригинальной игры, и перезаписывать диалоги в игре не планируется.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater пока не имеет даты выхода, но ожидается, что она выйдет в 2024 году.