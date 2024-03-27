Ритм-шутер Metal: Hellsinger обзаведётся VR-версией для PS VR2, SteamVR и Quest 2 и 3

Издатель Funcom и разработчик The Outsiders в сотрудничестве с Lab42 анонсировали Metal: Hellsinger VR для PlayStation VR2, SteamVR и Quest 2, 3 и Pro. Он будет запущен в 2024 году.

«Metal: Hellsinger в виртуальной реальности — это союз, заключенный на небесах, или, лучше сказать, в аду», — сказал в пресс-релизе директор по маркетингу Funcom Эрлинг Эллингсен. «Даже когда мы работали над оригиналом, мы фантазировали о том, как увлекательно будет играть в виртуальной реальности, и многие фанаты говорили то же самое. Теперь эта фантазия сбывается, и сомнений нет: убивать демонов в ритме эпических металлических треков, и все это в захватывающей виртуальной реальности, настолько невероятно, насколько мы это себе представляли».

Оригинальный знаменитый ритм-шутер, разработанный The Outsiders и получивший оценку 96 процентов в Steam, был разработан с нуля для виртуальной реальности в сотрудничестве с Lab42 Games, чтобы в полной мере использовать потенциал виртуальной реальности.

Metal: Hellsinger ярко горит в виртуальной реальности благодаря своей насыщенной перестрелке от первого лица, захватывающему миру, пульсирующему в ритме музыки, и гипнотическому, пульсирующему игровому процессу. Цельтесь из двух пистолетов независимо, перезаряжайте вручную и сражайте в такт своим клинком. Хотите ли вы перемещаться в полной виртуальной реальности, использовать джойстик или даже играть сидя, все это возможно.