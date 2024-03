Ритм-шутер Metal: Hellsinger обзаведётся VR-версией для PS VR2, SteamVR и Quest 2 и 3

The Outsiders

Шутер от первого лица с элементами ритм-игры. Берите в свои руки устрашающее оружие и принимайтесь истреблять орды демонов под тяжёлый металл. Чем точнее вы попадаете в ритм, тем выразительнее звучит музыка, и тем более разрушительными становятся ваши атаки.

В игре можно услышать композиции известных металлистов, среди которых: Серж Танкян из System of a Down, Мэтт Хифи из Trivium, Микаэль Станне из Dark Tranquillity, Рэнди Блайт из Lamb of God, Алисса Уайт-Глаз из Arch Enemy и Татьяна Шмайлюк из Jinjer.