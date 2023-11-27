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Metal: Hellsinger 15.09.2022
7.6 195 оценок

Ритм-шутер от первого лица Metal: Hellsinger получит режим орды и новый DLC в начале декабря

monk70
Новости

Разработчики из студии The Outsiders в сотрудничестве с издателем Funcom сообщили, что скоро будет выпущен новый контент для Metal: Hellsinger. Metal: Hellsinger — это ритм-игра, доступная с сентября прошлого года и завоевавшая большой успех среди игроков своим безумным геймплеем, напоминающим Doom.

Разработчики работают над двумя новыми дополнениями контента для игры, первый из которых будет бесплатным и будет включать новый режим игры, а второй контент будет платным.

Режим, получивший название «Левиафан», будет выполнен в стиле орды, в котором игрок должен выжить как можно дольше, сталкиваясь с различными волнами врагов.

Платное DLC Purgatory принесет в дополнение к скинам и новому оружию три новые оригинальные песни с разными вокалистами метал-сцены, которые еще не раскрыты.

Дополнения выйдут 7 декабря 2023 года на ПК (Steam), Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 .

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Кей Овальд

"геймплеем, напоминающим Doom."
Какой же бред...

Опять сюжета и уровней завезти не хотят, пока возвращаться смысла нет.

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