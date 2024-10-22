Создатель Metaphor: ReFantazio уже работает над своей следующей игрой

Создатель Metaphor: ReFantazio, Кацура Хасино, уже работает над своим следующим проектом. Геймдиректор, известный по играм Persona 3, 4 и 5, вновь доказал свой талант, выпустив фэнтезийную ролевую игру, которая завоевала всеобщее признание критиков и стала коммерческим хитом. В первый же день было продано более миллиона копий, что сделало Metaphor: ReFantazio самой успешной игрой Atlus на сегодняшний день.

Несмотря на недавний релиз, Хасино не стал долго отдыхать. В интервью с Famitsu он рассказал, что уже начал работу над своей следующей игрой. Когда его спросили о планах после Metaphor, он ответил: «О, я уже начал». Хасино отметил, что рассматривает свои проекты с точки зрения того, что лучше всего подойдет для всей студии Atlus и ее игроков.

Его подход ориентирован на командную работу и удовлетворение пользователей. Следующий проект Хасино остается загадкой, но с его послужным списком фанаты с нетерпением ждут новостей.

Metaphor: ReFantazio доступна на PS5, Xbox Series X/S и PC.