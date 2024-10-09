Японская ролевая игра Metaphor: ReFantazio получила стильный релизный трейлер

Издательство ATLUS и разработчик Studio Zero представили стильный релизный трейлер новой фэнтезийной ролевой игры Metaphor: ReFantazio. Проект, созданный командой, работавшей над популярными играми серии Persona (3, 4 и 5), предлагает игрокам погрузиться в уникальный фэнтезийный мир.

В центре сюжета — герой, который вместе со своей спутницей-феей Галликой отправляется в путешествие, чтобы снять проклятие с потерянного принца королевства. Игроки смогут пробудить в себе магические силы «Архетипа», которые позволят им управлять уникальными классами и способностями. В ходе игры важно не только укреплять свои силы, но и строить связи с другими персонажами, что поможет одолеть могущественных врагов и раскрыть тайны мира.

Metaphor: ReFantazio предлагает богатую систему взаимодействий: игроки смогут исследовать подземелья, охотиться за сокровищами днем, а ночью развивать отношения и повышать добродетели. В игре представлена уникальная боевая система, которая сочетает в себе пошаговые сражения и динамические элементы в реальном времени. Кастомизация героев с помощью «Архетипов» добавляет стратегии в каждый бой.

Metaphor: ReFantazio выйдет 11 октября 2024 года для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК. Уже сейчас доступна демоверсия, а сохранения из нее можно будет перенести в полную версию игры.