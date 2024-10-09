Японская ролевая игра Metaphor: ReFantazio получила стильный релизный трейлер

Издательство ATLUS и разработчик Studio Zero представили стильный релизный трейлер новой фэнтезийной ролевой игры Metaphor: ReFantazio. Проект, созданный командой, работавшей над популярными играми серии Persona (3, 4 и 5), предлагает игрокам погрузиться в уникальный фэнтезийный мир.
В центре сюжета — герой, который вместе со своей спутницей-феей Галликой отправляется в путешествие, чтобы снять проклятие с потерянного принца королевства. Игроки смогут пробудить в себе магические силы «Архетипа», которые позволят им управлять уникальными классами и способностями. В ходе игры важно не только укреплять свои силы, но и строить связи с другими персонажами, что поможет одолеть могущественных врагов и раскрыть тайны мира.
Metaphor: ReFantazio предлагает богатую систему взаимодействий: игроки смогут исследовать подземелья, охотиться за сокровищами днем, а ночью развивать отношения и повышать добродетели. В игре представлена уникальная боевая система, которая сочетает в себе пошаговые сражения и динамические элементы в реальном времени. Кастомизация героев с помощью «Архетипов» добавляет стратегии в каждый бой.
Metaphor: ReFantazio выйдет 11 октября 2024 года для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК. Уже сейчас доступна демоверсия, а сохранения из нее можно будет перенести в полную версию игры.
Сказочно красиво, сильно и стильно, невероятно атмосферно, масштабы игры впечатляют - замечательный трейлер. На одном дыхании с раскрытым ртом смотришь, что аж моргать некогда, всё настолько прекрасно здесь в трейлере.
Metaphor: ReFantazio это то, как должны выглядеть нормальные топовые ролевые игры в плане разнообразия контента, персонажей, сюжета и боевой системы в целом. Одним словом - эталон. И единственный в 2024 году проект, которому я без раздумий дам игру года во всех возможных номинациях. После 15 часов в демоверсии исчезли все сомнения на этот счёт.
Ранее о игре года я подумывал только по Dragon’s Dogma 2, но именно что подумывал, так сказать раздумывал. Но Metaphor: ReFantazio гораздо круче. Вот серьёз говорю. Я очарован этой игрой. Маловероятно, что до конца 2024 года выйдет что-то лучше, особенно в RPG жанре.
такое впечатление что тебе бучер за рекламу игры проплатили и ты теперь стараешься везде инфу о ней закинуть)) я обзор прохождения смотрел весьма посредственна со скучной однообразной боёвкой абсолютно ничего выдающегося день два от силы поиграть и уже наскучит, поиграл выключил и забыл.
Эх, не думал я что до этого дойдет, но всё таки купил. Единственное переживание, как бы продавец возврат не оформил, а вот почему-то в качестве игры не получается сомневаться.