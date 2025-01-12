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Metro 2033 16.03.2010
Экшен, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
9.1 8 011 оценок

Геймплейный трейлер модификации Метро 2033 "Repair 2009"

3 GAME STUDIO
Новости

Недавно мы анонсировали модификацию «Metro 2033: Repair 2009» и уже готовы представить 10-ти минутный геймплейный трейлер. Планируется выпустить проект в марте - мае этого года.

Суть модификации заключается в восстановлении озвучки и визуала той самой оригинальной «Metro 2033», которую демонстрировали в 2009 году на Игромире и GamePro.

Примечание: визуал воссоздан частично ввиду плохого качества демонстрационного видеоролика от GamePro 2009 года и невозможность реализации в некоторых скриптах.

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