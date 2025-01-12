Геймплейный трейлер модификации Метро 2033 "Repair 2009"

Недавно мы анонсировали модификацию «Metro 2033: Repair 2009» и уже готовы представить 10-ти минутный геймплейный трейлер. Планируется выпустить проект в марте - мае этого года.



Суть модификации заключается в восстановлении озвучки и визуала той самой оригинальной «Metro 2033», которую демонстрировали в 2009 году на Игромире и GamePro.

Примечание: визуал воссоздан частично ввиду плохого качества демонстрационного видеоролика от GamePro 2009 года и невозможность реализации в некоторых скриптах.