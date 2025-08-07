Модификация исправит ошибки в Metro 2033 Redux

Для Metro 2033 Redux создаётся небольшой мод, который исправит ошибки и недочеты в данной игре.
Что будет исправлено:
- Исправлены ошибки с руками Главного героя.
- Исправлены неверные позиции предметов на уровнях.
- Исправлено Главное меню.
Скриншоты:
Metro 2033 Redux доступна на ПК, Xbox, PS3 и Nintendo Switch.
Физикс-Физикс. Почему бы не пройти еще раз.))) А если серьезно радует что игру все еще поддерживают. Даже спустя столько лет. Было бы интересно увидеть продолжение. Но ведь Метро Исход по факту закончила историю ГГ.
Исправили провал под карту после финальной сцены в "Депо" ? // Rainer Konig