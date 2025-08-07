ЧАТ ИГРЫ
Metro 2033 16.03.2010
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
9.1 8 761 оценка

Модификация исправит ошибки в Metro 2033 Redux

Agent_Jack Agent_Jack

Для Metro 2033 Redux создаётся небольшой мод, который исправит ошибки и недочеты в данной игре.

Что будет исправлено:

  1. Исправлены ошибки с руками Главного героя.
  2. Исправлены неверные позиции предметов на уровнях.
  3. Исправлено Главное меню.

Скриншоты:

Metro 2033 Redux доступна на ПК, Xbox, PS3 и Nintendo Switch.

Egik81

Физикс-Физикс. Почему бы не пройти еще раз.))) А если серьезно радует что игру все еще поддерживают. Даже спустя столько лет. Было бы интересно увидеть продолжение. Но ведь Метро Исход по факту закончила историю ГГ.

4
Пользователь ВКонтакте

Исправили провал под карту после финальной сцены в "Депо" ? // Rainer Konig