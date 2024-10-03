6-минутный геймплей Metro Awakening демонстрирует стелс, перестрелки и механику выживания

После объявления даты выхода на State of Play игра Metro Awakening от Vertigo Games получила обширный новый игровой процесс. В ней главный герой, доктор Сердар, крадется мимо бандитов в поисках материалов. Это перерастает в полномасштабную перестрелку, и вскоре появляются мутанты.

Как и в предыдущих играх, у игроков есть противогаз (с фильтрами), наручные часы, зажигалка, универсальное зарядное устройство и многое другое. Разница в том, насколько органичнее все ощущается в VR из-за отсутствия экранного пользовательского интерфейса. Вы можете взглянуть на часы, прицеливаясь, и вытащить рюкзак, чтобы использовать предметы, например, гранаты. Будь то смена фильтров или чистка маски, все делается физически.

PlayStation VR2 усиливает погружение с помощью адаптивных триггеров, пространственного звука и обратной связи гарнитуры. Результат остается верным своим предшественникам, предлагая новый взгляд на серию.

Metro Awakening выходит 7 ноября для SteamVR, PSVR2, Meta Quest 2 и 3 и других. Владельцы Deluxe Edition могут начать играть 5 ноября.