6-минутный геймплей Metro Awakening демонстрирует стелс, перестрелки и механику выживания

После объявления даты выхода на State of Play игра Metro Awakening от Vertigo Games получила обширный новый игровой процесс. В ней главный герой, доктор Сердар, крадется мимо бандитов в поисках материалов. Это перерастает в полномасштабную перестрелку, и вскоре появляются мутанты.
Как и в предыдущих играх, у игроков есть противогаз (с фильтрами), наручные часы, зажигалка, универсальное зарядное устройство и многое другое. Разница в том, насколько органичнее все ощущается в VR из-за отсутствия экранного пользовательского интерфейса. Вы можете взглянуть на часы, прицеливаясь, и вытащить рюкзак, чтобы использовать предметы, например, гранаты. Будь то смена фильтров или чистка маски, все делается физически.
PlayStation VR2 усиливает погружение с помощью адаптивных триггеров, пространственного звука и обратной связи гарнитуры. Результат остается верным своим предшественникам, предлагая новый взгляд на серию.
Metro Awakening выходит 7 ноября для SteamVR, PSVR2, Meta Quest 2 и 3 и других. Владельцы Deluxe Edition могут начать играть 5 ноября.
Ну видимо в виаре это будет выглядеть круто, а мне данное зрелище безразлично.
А как ходить в таких играх ?
Контроллеры для этого имеются.
Левый стик на геймпаде, а точнее левом контроллере. Так же, как и для "плоских" игр. Хотя для желающих есть программа, позволяющая ходить размахиванием рук, как при ходьбе, но стиком удобнее.
Мат русский оставили. Как наши западные партнеры поймут что это "шит и фак"?
Metro Asleepening
Казалось бы, VR существует для того что-бы лучше имитировать виртуальное погружение, и когда у рарабов выдалась возможность сделать погружение в мир Метро, они выбрали самую примитивную его часть - взаимодействие с базовыми обьектами.
Насколько же это базово сделано, на уровне программы типа "Hello world"
Прикольно.
Интересно, поиграю.