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Metro Awakening 07.11.2024
Экшен, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис, Виртуальная реальность
6.2 91 оценка

6-минутный геймплей Metro Awakening демонстрирует стелс, перестрелки и механику выживания

monk70
Новости

После объявления даты выхода на State of Play игра Metro Awakening от Vertigo Games получила обширный новый игровой процесс. В ней главный герой, доктор Сердар, крадется мимо бандитов в поисках материалов. Это перерастает в полномасштабную перестрелку, и вскоре появляются мутанты.

Как и в предыдущих играх, у игроков есть противогаз (с фильтрами), наручные часы, зажигалка, универсальное зарядное устройство и многое другое. Разница в том, насколько органичнее все ощущается в VR из-за отсутствия экранного пользовательского интерфейса. Вы можете взглянуть на часы, прицеливаясь, и вытащить рюкзак, чтобы использовать предметы, например, гранаты. Будь то смена фильтров или чистка маски, все делается физически.

PlayStation VR2 усиливает погружение с помощью адаптивных триггеров, пространственного звука и обратной связи гарнитуры. Результат остается верным своим предшественникам, предлагая новый взгляд на серию.

Metro Awakening выходит 7 ноября для SteamVR, PSVR2, Meta Quest 2 и 3 и других. Владельцы Deluxe Edition могут начать играть 5 ноября.

-13
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Александр Дантес

Ну видимо в виаре это будет выглядеть круто, а мне данное зрелище безразлично.

2
Лицо со шрамом

А как ходить в таких играх ?

0
Миханик Шестеренкин

Контроллеры для этого имеются.

3
CONDROS

Левый стик на геймпаде, а точнее левом контроллере. Так же, как и для "плоских" игр. Хотя для желающих есть программа, позволяющая ходить размахиванием рук, как при ходьбе, но стиком удобнее.

0
PaPa Sierra

Мат русский оставили. Как наши западные партнеры поймут что это "шит и фак"?

0
MadPyramus

Metro Asleepening

Казалось бы, VR существует для того что-бы лучше имитировать виртуальное погружение, и когда у рарабов выдалась возможность сделать погружение в мир Метро, они выбрали самую примитивную его часть - взаимодействие с базовыми обьектами.

0
Mokou

Насколько же это базово сделано, на уровне программы типа "Hello world"

0
askazanov

Прикольно.

-1
Art Borsic

Интересно, поиграю.

-4