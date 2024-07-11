Авторы Metro Awakening раскрыли несколько подробностей о предстоящем VR-экшене

Игра Metro Awakening от Vertigo Games выйдет в конце этого года для PlayStation VR2, Meta Quest 2 и 3, а также Steam VR. Хотя дата выхода еще не определена, PlayStation Blog недавно побеседовал с креативным директором Мартином де Ронде и игровым директором Самаром Луве о том, как приквел переносит геймплей серии в VR.

На первый взгляд, такие функции, как надевание и снятие противогаза, смена фильтров и т. д., кажутся простыми. Однако не все так просто. Луве отмечает: "Метро - это такой тактильный мир, что для нас было очевидно, что мы хотим попробовать включить его в игру. Мы попытались придумать альтернативный способ протирания противогаза, который, я думаю, фанаты все равно оценят, даже несмотря на то, что это немного другая версия и протирание противогаза, когда он находится у вас на лице".

Пользовательский интерфейс и взаимодействие также оставлены "настолько естественными, насколько это возможно"". Например, для проверки патронов нужно вытащить магазин. Аналогично, чтобы надеть противогаз, нужно физически передвинуть рюкзак, достать его оттуда и надеть на лицо. PlayStation VR2 еще больше усиливает погружение в игру благодаря адаптивным триггерам и тактильной обратной связи, особенно в бою.

Они дают немного дополнительной отдачи, когда вы стреляете из оружия. Наши оружейные дизайнеры получили массу удовольствия, внедряя и настраивая их для каждого оружия. Кажется, что это мелочь, но это как те тонкие элементы, которые заставляют забыть, что вы играете в игру, когда они просто есть, верно? Другой пример - тактильная отдача. Она дает вам немного дополнительных ощущений, чтобы сделать интенсивные вещи, которые будут происходить с вами в этой игре, более вязкими.

Что касается передвижения, то Vertigo Games использует два пресета - Comfort и Immersion. "В режиме Immersion по умолчанию используются непрерывные движения стиком с вращением. Конечно, мы также предлагаем настройки, которые можно изменить в меню настроек, чтобы сделать что-то еще более захватывающим, например, непрерывное вращение", - говорит Луве.

Те, кто ищет "немного более комфортного опыта", могут выбрать телепортацию при перемещении. "При этом мы не стесняемся расширять границы VR, когда речь идет о создании висцеральных ощущений. Так что в режиме погружения вы можете ожидать, что вас будут перемещать по кровати, опрокидывать на пол, чтобы вы очнулись без сознания, или даже сбрасывать с вагона, например".