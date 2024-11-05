Состоялся ранний релиз VR-шутера Metro: Awakening

Сегодня состоялся ранний релиз для владельцев Deluxe-издания VR-шутера Metro: Awakening от студии Vertigo Games. Пользователи сообщают, что игра вышла без защиты Denuvo.

Metro: Awakening разработана специально для VR и представляет из себя сюжетный приключенческий шутер от первого лица, который предлагает погрузиться в атмосферу вселенной Metro с элементами исследования, стелса и боев.

Действие игры разворачивается в 2028-м году и рассказывает про Сердара, врача, который вынужден противостоять разрушительной радиации и смертельным угрозам метро в поисках своей жены и лекарств, в которых она так отчаянно нуждается.

Релиз стандартного издания Metro: Awakening состоится 7 ноября для SteamVR, PSVR2, Meta Quest 2 и 3 и других VR-устройств.