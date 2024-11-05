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Metro Awakening 07.11.2024
Экшен, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис, Виртуальная реальность
6.2 101 оценка

Состоялся ранний релиз VR-шутера Metro: Awakening

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся ранний релиз для владельцев Deluxe-издания VR-шутера Metro: Awakening от студии Vertigo Games. Пользователи сообщают, что игра вышла без защиты Denuvo.

Metro: Awakening разработана специально для VR и представляет из себя сюжетный приключенческий шутер от первого лица, который предлагает погрузиться в атмосферу вселенной Metro с элементами исследования, стелса и боев.

Действие игры разворачивается в 2028-м году и рассказывает про Сердара, врача, который вынужден противостоять разрушительной радиации и смертельным угрозам метро в поисках своей жены и лекарств, в которых она так отчаянно нуждается.

Релиз стандартного издания Metro: Awakening состоится 7 ноября для SteamVR, PSVR2, Meta Quest 2 и 3 и других VR-устройств.

-4
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
gadhi x aka

ура, ждем пиратку!)

1
agula98

А как ты ее на шлеме запускать собрался, это же pcvr игра

0
RickeyIMBA agula98

Игра для квеста продаётся в стиме

0
agula98 RickeyIMBA

ну так он про пиратку, как запустить купленную лицензию в стиме понятно

0
Александр Назарко agula98

пквр игры тоже спокойно пиратятся и запускаются в вр

2
Well-to-doAelinor

Тупой пират, он и в Африке тупой

-6
CRAZY rock GAME

Интересно там главный герой тоже будет абсурдно молчать как Артем?

0
DEAD S.n.A.k.e.

Нет, даже в трейлера и геймплеях ГГ разговаривал.

0