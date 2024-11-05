Состоялся ранний релиз VR-шутера Metro: Awakening

Сегодня состоялся ранний релиз для владельцев Deluxe-издания VR-шутера Metro: Awakening от студии Vertigo Games. Пользователи сообщают, что игра вышла без защиты Denuvo.
Metro: Awakening разработана специально для VR и представляет из себя сюжетный приключенческий шутер от первого лица, который предлагает погрузиться в атмосферу вселенной Metro с элементами исследования, стелса и боев.
Действие игры разворачивается в 2028-м году и рассказывает про Сердара, врача, который вынужден противостоять разрушительной радиации и смертельным угрозам метро в поисках своей жены и лекарств, в которых она так отчаянно нуждается.
Релиз стандартного издания Metro: Awakening состоится 7 ноября для SteamVR, PSVR2, Meta Quest 2 и 3 и других VR-устройств.
ура, ждем пиратку!)
А как ты ее на шлеме запускать собрался, это же pcvr игра
Игра для квеста продаётся в стиме
ну так он про пиратку, как запустить купленную лицензию в стиме понятно
пквр игры тоже спокойно пиратятся и запускаются в вр
Тупой пират, он и в Африке тупой
Интересно там главный герой тоже будет абсурдно молчать как Артем?
Нет, даже в трейлера и геймплеях ГГ разговаривал.