VR-шутер Metro Awakening получил хвалебный трейлер

С момента выхода в прошлом месяце Metro Awakening покорила как фанатов, так и критиков, получив несколько номинаций на «Игру года», включая «Лучшую VR/AR» на The Game Awards и «VR-игру года» на Steam Awards.
Выпущенная Vertigo Games на PlayStation VR2, Meta Quest 2, 3, 3S, Steam VR и Viveport, Metro Awakening быстро зарекомендовала себя как обязательная игра для VR-геймеров. Разработчики представили хвалебный трейлер с положительными отзывами прессы.
Написанная автором и создателем Metro Дмитрием Глуховским, Metro Awakening погружает игроков в беспощадный постапокалиптический мир Metro через захватывающую виртуальную реальность, раскрывая историю происхождения Хана, одного из самых любимых и интригующих персонажей франшизы.
чет не очень
Какая то новая мода на "хвалебные трейлеры"
Лучше бы они так "хвалебную локализацию" завезли
А ' нехвалебных' не бывает. Ни разу не видел чтобы к выпущенному значилось ' поглядите только какую дрянь мы накособочили' !
Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
вот еще бы Русскую озвучку получил бы, тогда хоть поиграть можно было бы
беспощадный сойапокалиптический мир. когда уже там метро про геев?
Интересно кто из норм стримеров ее проходит? // Алексей Пустовалов
А работает ли в этой игре трекинг пальцев на Valve Index, как в HL Alyx? Подскажите пожалуйста кто играл. Заранее спасибо🤝
В сравнении с Аликс интерактивность табуреточная.
Музончик доставляет.