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Metro Awakening 07.11.2024
Экшен, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис, Виртуальная реальность
6.2 148 оценок

VR-шутер Metro Awakening получил хвалебный трейлер

monk70
Новости

С момента выхода в прошлом месяце Metro Awakening покорила как фанатов, так и критиков, получив несколько номинаций на «Игру года», включая «Лучшую VR/AR» на The Game Awards и «VR-игру года» на Steam Awards.

Выпущенная Vertigo Games на PlayStation VR2, Meta Quest 2, 3, 3S, Steam VR и Viveport, Metro Awakening быстро зарекомендовала себя как обязательная игра для VR-геймеров. Разработчики представили хвалебный трейлер с положительными отзывами прессы.

Написанная автором и создателем Metro Дмитрием Глуховским, Metro Awakening погружает игроков в беспощадный постапокалиптический мир Metro через захватывающую виртуальную реальность, раскрывая историю происхождения Хана, одного из самых любимых и интригующих персонажей франшизы.

8
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Alex40001

чет не очень

1
Unicorling

Какая то новая мода на "хвалебные трейлеры"

1
Devilgroup87

Лучше бы они так "хвалебную локализацию" завезли

0
MORDORR

А ' нехвалебных' не бывает. Ни разу не видел чтобы к выпущенному значилось ' поглядите только какую дрянь мы накособочили' !

1
Гремлин666

Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1
Инcайдер

вот еще бы Русскую озвучку получил бы, тогда хоть поиграть можно было бы

0
Бабин Син

беспощадный сойапокалиптический мир. когда уже там метро про геев?

0
Пользователь ВКонтакте

Интересно кто из норм стримеров ее проходит? // Алексей Пустовалов

0
Stepan Bratuhin

А работает ли в этой игре трекинг пальцев на Valve Index, как в HL Alyx? Подскажите пожалуйста кто играл. Заранее спасибо🤝

0
MetalGearStranding

В сравнении с Аликс интерактивность табуреточная.

0
Чебурешник

Музончик доставляет.

0