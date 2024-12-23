VR-шутер Metro Awakening получил хвалебный трейлер

С момента выхода в прошлом месяце Metro Awakening покорила как фанатов, так и критиков, получив несколько номинаций на «Игру года», включая «Лучшую VR/AR» на The Game Awards и «VR-игру года» на Steam Awards.

Выпущенная Vertigo Games на PlayStation VR2, Meta Quest 2, 3, 3S, Steam VR и Viveport, Metro Awakening быстро зарекомендовала себя как обязательная игра для VR-геймеров. Разработчики представили хвалебный трейлер с положительными отзывами прессы.

Написанная автором и создателем Metro Дмитрием Глуховским, Metro Awakening погружает игроков в беспощадный постапокалиптический мир Metro через захватывающую виртуальную реальность, раскрывая историю происхождения Хана, одного из самых любимых и интригующих персонажей франшизы.