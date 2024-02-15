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Metro Exodus 15.02.2019
Экшен, Шутер, Выживание, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
8.8 5 545 оценок

Продажи Metro Exodus превысили 10 млн копий

butcher69
Новости

Сегодня игре исполнилось пять лет, шутер вышел 15 февраля 2019 года, и издатель Deep Silver сообщил, что продажи Metro Exodus превысили 10 миллионов копий

Кроме того, компания в очередной раз напомнила, что новая часть серии Metro все еще находится в разработке. Речь идет о полноценной игре от 4A Games, а не о проекте виртуальной реальности под названием Metro Awakening, которое было представлено не так давно.

Однако, судя по календарю, опубликованному издателем, стоит приготовиться к тому, что выход новой части Metro еще не скоро. Вероятно, игра увидит свет в 2025 или 2026 году.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Робот Колдун

Хотелось бы узнать сколько копии продано в период когда она была экзом в EGS

5
Punisher1

Не так много там за экс они больше получили от Тима чем от продаж . Когла вышла в steam рост полетел сразу

0
bohdan2015

А о продолжении так и не слышно, вместо этого VR...

хотя бы анонс-тизер выкатили)

3
Unicorling

У неё хорошая концовка, продолжение не надо

6
Lvinomord Unicorling

Тоесть если и будет продолжение Метро,то уже с новым героем?

0
Unicorling Lvinomord

Мне всё таки кажется что некоторые игры надо заканчивать, как дарк соулс сделал, конкретная точка поставлена. А то так можно бесконечно делать, и будет всё хуже и хуже

3
Punisher1 Unicorling

Это не cod игры выходили редко тем более сеттинг позволяет разные истории рассказывать и качество за эти года только выросло что редкость

0
Clive Rosfield Unicorling

Не поможет, если игра будет иметь успех, то и продолжать они долго будут, даже если уже точка поставлена, изменть они могут всегда время или выбрать другую хронологию событий и все.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

О, в 10-м году Нвидия как раз в первом Метро рекламировала технологию 3D Vision с очками) Было прикольно в игре на 3Д пыль смотреть :D Тогда казалось, за этим будущее, будут развивать данную фичу, но кто бы мог подумать, что инопланетяне подарят Куртке RTX ядра и объёмное изображение вместе с PhysX пойдут куда подальше.

1
Роман Элизиум

Большая часть продаж пришлась на времена когда игру отдавали за пару соток. Но игра качественная спору нет

0
Punisher1

Жаль тизера непоказали сколько можно тянуть

0
Litewer

тоесть по этому посту можно понять что следующая игра про метро будет скоро а метро авакенинг просто как дополнение

0
warp 37

Игра замечательная, правда релиз ПК-версии здорово испортили. Настолько "здорово", что пришлось возврат оформлять.

-1
Казанская Сирота

Я помню по ней еще в далекие 2000 годы хотели онлайн игру сделать .даже что то уже разработали и потом тишина.

-2
Carmen Beauty

интересно как люди играют в Метро после высказываний автора книг

-4
Clive Rosfield

Ну ты же смотришь западные фильмы, сериалы или играешь в игры, там много хренового говорят, так и тут, людям без разницы что и кто сказал в большинстве случаев, главное была хорошей сама игра.

0
Максим Афшар

Прекрасно играют, даже ещё больше стало играть

0
Costollom

А вы из тех, кто бежал снижать оценки играм серии Метро, когда узнали, что новая часть будет временным эксклюзивом для EGS?))

0
muxamor2011

Хорошая попытка, товарищ майор)

0