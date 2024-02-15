Продажи Metro Exodus превысили 10 млн копий

Сегодня игре исполнилось пять лет, шутер вышел 15 февраля 2019 года, и издатель Deep Silver сообщил, что продажи Metro Exodus превысили 10 миллионов копий
Кроме того, компания в очередной раз напомнила, что новая часть серии Metro все еще находится в разработке. Речь идет о полноценной игре от 4A Games, а не о проекте виртуальной реальности под названием Metro Awakening, которое было представлено не так давно.
Однако, судя по календарю, опубликованному издателем, стоит приготовиться к тому, что выход новой части Metro еще не скоро. Вероятно, игра увидит свет в 2025 или 2026 году.
Хотелось бы узнать сколько копии продано в период когда она была экзом в EGS
Не так много там за экс они больше получили от Тима чем от продаж . Когла вышла в steam рост полетел сразу
А о продолжении так и не слышно, вместо этого VR...
хотя бы анонс-тизер выкатили)
У неё хорошая концовка, продолжение не надо
Тоесть если и будет продолжение Метро,то уже с новым героем?
Мне всё таки кажется что некоторые игры надо заканчивать, как дарк соулс сделал, конкретная точка поставлена. А то так можно бесконечно делать, и будет всё хуже и хуже
Это не cod игры выходили редко тем более сеттинг позволяет разные истории рассказывать и качество за эти года только выросло что редкость
Не поможет, если игра будет иметь успех, то и продолжать они долго будут, даже если уже точка поставлена, изменть они могут всегда время или выбрать другую хронологию событий и все.
О, в 10-м году Нвидия как раз в первом Метро рекламировала технологию 3D Vision с очками) Было прикольно в игре на 3Д пыль смотреть :D Тогда казалось, за этим будущее, будут развивать данную фичу, но кто бы мог подумать, что инопланетяне подарят Куртке RTX ядра и объёмное изображение вместе с PhysX пойдут куда подальше.
Большая часть продаж пришлась на времена когда игру отдавали за пару соток. Но игра качественная спору нет
Жаль тизера непоказали сколько можно тянуть
тоесть по этому посту можно понять что следующая игра про метро будет скоро а метро авакенинг просто как дополнение
Игра замечательная, правда релиз ПК-версии здорово испортили. Настолько "здорово", что пришлось возврат оформлять.
Я помню по ней еще в далекие 2000 годы хотели онлайн игру сделать .даже что то уже разработали и потом тишина.
интересно как люди играют в Метро после высказываний автора книг
Ну ты же смотришь западные фильмы, сериалы или играешь в игры, там много хренового говорят, так и тут, людям без разницы что и кто сказал в большинстве случаев, главное была хорошей сама игра.
Прекрасно играют, даже ещё больше стало играть
А вы из тех, кто бежал снижать оценки играм серии Метро, когда узнали, что новая часть будет временным эксклюзивом для EGS?))
Хорошая попытка, товарищ майор)