Авторы Miasma Chronicles показали новый геймплейный трейлер ©

В игре Miasma Chronicles вам предстоит подчинить апокалиптический мрак своей воле в пошаговом бою. Это игра от The Bearded Ladies, команды, создавшей Mutant: Year Zero: Road to Eden.

Действие игры происходит через 140 лет после сейсмического события, в результате которого токсичная слизь под названием Миазма уничтожила большую часть современной цивилизации. Вы играете за Элвиса и Диггса, разыскивающих свою пропавшую мать, в то время как разлагающая Миазма, пронесшаяся через Соединенные Штаты, продолжает уничтожать то, что осталось от человечества. Если Элвис - обычный человек, то Диггс - его робот-"старший брат".

Элвис и Диггс отправляются в путешествие по Новой Америке, чтобы спасти ее и выяснить, что же произошло все эти годы назад. Конечно, в то время как Миазма нанесла вред человечеству, она сотворила чудеса для зловещей Первой семьи, которая воспользовалась хаосом, чтобы стать известной.

Игра вышла еще 23 мая и была тепло, хотя и без восторга, встречена как критиками, так и игроками. Хотя в последнее время негативных отзывов все больше - на данный момент у игры 72% положительных отзывов в Steam.