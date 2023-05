Состоялся релиз тактического приключения с элементами RPG Miasma Chronicles ©

Авторы тепло принятой Mutant Year Zero: Road to Eden, студия The Bearded Ladies, выпустила свою новую тактическую игру с элементами RPG Miasma Chronicles на ПК (Steam и Epic Games Store), Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.

Mutant Year Zero: Road to Eden оказалась весьма популярной, поэтому многие с нетерпением ждали выхода последней игры The Bearded Ladies. Судя по первым отзывам, фанаты будут довольны. Игру хвалят за интересный постапокалиптический мир и добротную механику боя. Кроме того, игра успешно развивает идеи Mutant Year Zero: Road to Eden. Основными критическими замечаниями являются мелкие технические проблемы и не совсем удачный баланс уровней сложности.

События игры происходят в недалеком будущем Америки, которую разрушила дикая сила, называемая "Миазмой". Вы играете за Элвиса - молодого пацана, которого еще ребенком привезли в шахтерский городок Застойтаун. Мать оставила его на няньку-робота, которую он называет старшим братом, и оставила ему загадочную перчатку, с помощью которой он может управлять "Миазмой". Вместе с "братьями" вам предстоит отправится в путешествие по постапокалиптической пустоши, чтобы найти ответы на все вопросы. Ответы, которые могут навсегда изменить судьбу человечества.