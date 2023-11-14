Microcivilization вышла в раннем доступе Steam

В Microcivilization игрокам предлагается испытать пиксельную стратегию-кликер, в которой они смогут исследовать, расширять, эксплуатировать и уничтожать. Игра начинается с нелинейного роста населения и экономической мощи, когда игроки открывают правительственные комбинации и сотни уникальных героев. Они даже могут экспериментировать со сборками способностей не только для боевых задач, но даже для строительных. Игра вышла в раннем доступе Steam.

Хотя цель состоит в том, чтобы построить богатую и могущественную нацию, игра дает игрокам множество способов сделать это. Например, есть возможность притеснять людей. Игроки также могут сосредоточиться на продуктивности, посещать семинары и использовать свои активные и пассивные способности. Как и в большинстве игр того же жанра, развитие дерева технологий приводит к разблокированию улучшений и военных юнитов. Также будут новые бонусы и даже новые способности.

Заставить население расти будет сложно, поскольку возникнет множество проблем. Будут войны, социальные волнения, вторжения, болезни и катастрофы. Игроки могут ожидать, что временами они будут побеждены и даже могут погрузиться в темные века. Хорошая новость заключается в том, что проиграть невозможно, поскольку чем тяжелее борьба, тем больше вероятность того, что великий герой сможет восстать из пепла.

За каждый кризис, который игроки могут преодолеть, они получают шанс получить героя. Хотя одновременно можно экипировать лишь несколько из них, они служат в качестве предметов инвентаря, которые могут повысить мощность. Важно собирать героев, чтобы получить доступ к новым эффектам для отрасли, богатству, стабильности и силе. По ходу игры игроки могут собирать героев более высокого уровня, которые при объединении с рецептами образуют наборы для получения абсурдных способностей.