Microsoft Flight Simulator привлекла 15 миллионов игроков

Microsoft Flight Simulator по-прежнему довольно популярна, и симулятор достиг новой и заметной вехи с точки зрения количества зарегистрированных в ней пользователей. В ожидании появления новой части компания из Редмонда тем временем объявила о новой вехе: в сообществе теперь зарегистрировано 15 миллионов пользователей.

Это действительно замечательный результат, хотя мы всегда должны учитывать тот факт, что игра также распространяется через Game Pass, поэтому многие из них, вероятно, получают к ней доступ через службу подписки Microsoft.

Тем не менее, это по-прежнему нишевая игра, являющаяся настоящим симулятором, а не стандартной игрой для массовой аудитории, поэтому такой результат определенно заметен и позитивен.

«Мы рады отметить 15 миллионов пилотов, которые поднялись в небо вместе с нами в Microsoft Flight Simulator», — говорится в официальном сообщении. «Спасибо всем за то, что поднялись в небо со своими приключениями! Голубое небо и попутный ветер».

Помимо 15 миллионов игроков, данные также показали, что на данный момент в общей сложности выполнено 1 миллиард полетов, что демонстрирует интенсивную активность в виртуальном небе Microsoft Flight Simulator, на ПК и Xbox Series.