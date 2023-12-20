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Microsoft Flight Simulator 18.08.2020
Симулятор, Авиация
7.6 257 оценок

Представлен трейлер масштабного обновления Microsoft Flight Simulator

Simple Jack
Новости

Корпорация Microsoft опубликовала трейлер обновления для Microsoft Flight Simulator. В дополнении представят несколько новых моделей самолетов и несколько европейских городов.

Из самолетов разработчики готовят Airbus A300 и Boeing 757, которые обещают сделать максимально детализированными. Из городов появятся хорватский Загреб, испанский Кадис, бельгийский Брюссель и нидерландская Гаага.

Ранее стало известно, что в грядущих обновлениях Microsoft Flight Simulator появится российский истребитель Су-27. Последняя версия Microsoft Flight Simulator была выпущена 18 августа 2020 на ПК и 27 июля 2021 на Xbox Series X|S. Игра получила высокие оценки от пользователей и прессы.

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