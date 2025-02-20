Симулятор управления колонией робо-муравьев Microtopia выходит в Steam и GOG

Игровые разработчики из Cordyceps Collective вместе с Goblinz представляют Microtopia - великолепную стратегию в мире роботизированных насекомых.

Разработка Microtopia всегда вращалась вокруг органического роста вместе с отзывами игроков. Несмотря на то, что это полноценный релиз, его будут развивать и делать его лучшей игрой, какой только может быть.

Станьте коллективным разумом колонии роботизированных муравьев в Microtopia. Используйте феромонные следы для создания, автоматизации и оптимизации цепочек поставок для ваших муравьев. Собирайте ресурсы, производите товары, кормите свою королеву, выращивайте свою колонию и вылетайте, чтобы расширить вид.

Создатели предлагают взять в свои руки управление обширной колонией робото-муравьев. Так что исследуйте новые острова, прокладывайте оригинальные цепочки-путей и посмотрите, как каждый муравей будет трудится во благо колонии.

Особенности:

Путешествие по вселенной электронных отходов Возведение различных зданий и прокладка дорожек Применение сенсоров и логических ворот

Системные требования:

Windows 7, 8, 10, 11 (64-bit)

Процессор: AMD Ryzen 3 1200

Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTX 750Ti

Место на диске: 2 ГБ