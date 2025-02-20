ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Microtopia 18.02.2025
Стратегия, Инди
4.4 8 оценок

Симулятор управления колонией робо-муравьев Microtopia выходит в Steam и GOG

KoRnEr
Новости

Игровые разработчики из Cordyceps Collective вместе с Goblinz представляют Microtopia - великолепную стратегию в мире роботизированных насекомых.

Разработка Microtopia всегда вращалась вокруг органического роста вместе с отзывами игроков. Несмотря на то, что это полноценный релиз, его будут развивать и делать его лучшей игрой, какой только может быть.

Станьте коллективным разумом колонии роботизированных муравьев в Microtopia. Используйте феромонные следы для создания, автоматизации и оптимизации цепочек поставок для ваших муравьев. Собирайте ресурсы, производите товары, кормите свою королеву, выращивайте свою колонию и вылетайте, чтобы расширить вид.

Создатели предлагают взять в свои руки управление обширной колонией робото-муравьев. Так что исследуйте новые острова, прокладывайте оригинальные цепочки-путей и посмотрите, как каждый муравей будет трудится во благо колонии.

Особенности:

  1. Путешествие по вселенной электронных отходов
  2. Возведение различных зданий и прокладка дорожек
  3. Применение сенсоров и логических ворот

Системные требования:
Windows 7, 8, 10, 11 (64-bit)
Процессор: AMD Ryzen 3 1200
Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
Видеокарта: Nvidia GTX 750Ti
Место на диске: 2 ГБ

3
0
Microtopia
18.02.2025
Комментарии: 0
Ваш комментарий