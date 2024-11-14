Для глобальной 4Х-стратегии Millennia вышло новое дополнение Atomic Ambitions

Для глобальной стратегии Millennia от C Prompt Games и Paradox Interactive вышло новое дополнение Atomic Ambitions, которое вводит в игру новые ресурсы, эпоху атома и пустошей, а также элементы ретрофутуризма. Это платное DLC по цене равно стоимости базовой игры со скидкой в 50%.

С новым дополнением игрокам предлагается «познать мощь атома»: они могут построить радиоактивный ретро-мир или использовать атомное оружие, чтобы достичь мирового господства, но с риском уничтожить всю планету. Atomic Ambitions добавляет глубину стратегии, позволяя игрокам развивать мир в духе ретрофутуризма или вступать в постапокалиптические конфликты.