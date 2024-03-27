Состоялся релиз 4х стратегии Millennia

Сегодня в Steam состоялся релиз новой 4х стратегии Millennia от студии Paradox Interactive. Однако произошло это не без проблем - игра получила в Steam множество отрицательных отзывов: игроки очень недовольны техническим состоянием. В игре должен был быть онлайн режим, но сервера не работают.

Основной особенностью Millennia является система эпох, которые сменяют друг друга и зависят от того, какие задачи выполняет игрок на протяжении прохождения. Например, вместо железного века государство может вступить в эпоху героев, если игрок будет делать акцент на изучении окружающих территорий.

При желании можно наделить свою цивилизацию бонусами другой или даже создать собственную страну с заданными игроком чертами – например, задать свое название, использовать флаг существующей нации, к примеру России, и использовать архитектуру столицы в египетском стиле, города в японском стиле и какой либо бонус на выбор.

Необходимо инвестировать ресурсы в шесть сфер, которые влияют на развитие нации: исследование, власть, войну, дипломатию, инженерию и искусство.