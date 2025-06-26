Актёр MindsEye осудил выпуск недоделанных игр: "Это тестирование под видом релиза"

Алекс Хернандес, исполнивший главную роль в игре MindsEye, резко высказался о проблемной политике выпуска недоработанных проектов, которую, по его мнению, всё чаще используют разработчики. В интервью YouTube-каналу Check It TV актёр выразил разочарование в связи с релизом MindsEye и сравнил его с другими спорными запусками вроде Cyberpunk 2077.

«Мне не нравится эта модель, где выпускается продукт в неполном виде, а потом его приводят в порядок постфактум. Это вредно для репутации компании и вводит игроков в заблуждение», — заявил Хернандес.

Он отметил, что геймеры чувствуют себя обманутыми, когда за полную цену получают сырой контент, и призвал индустрию быть честнее перед аудиторией:

«Если это по сути бета-тест — так и скажите об этом открыто. Я как потребитель хочу понимать, на что иду.»

Тем временем разработчики MindsEye представили дорожную карту улучшений, пообещав довести проект до достойного состояния. Однако, по мнению актёра, проблема глубже — в бизнес-модели, где приоритетом становятся сроки и продажи, а не качество.