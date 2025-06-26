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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.1 263 оценки

Актёр MindsEye осудил выпуск недоделанных игр: "Это тестирование под видом релиза"

IKarasik IKarasik

Алекс Хернандес, исполнивший главную роль в игре MindsEye, резко высказался о проблемной политике выпуска недоработанных проектов, которую, по его мнению, всё чаще используют разработчики. В интервью YouTube-каналу Check It TV актёр выразил разочарование в связи с релизом MindsEye и сравнил его с другими спорными запусками вроде Cyberpunk 2077.

«Мне не нравится эта модель, где выпускается продукт в неполном виде, а потом его приводят в порядок постфактум. Это вредно для репутации компании и вводит игроков в заблуждение», — заявил Хернандес.

Он отметил, что геймеры чувствуют себя обманутыми, когда за полную цену получают сырой контент, и призвал индустрию быть честнее перед аудиторией:

«Если это по сути бета-тест — так и скажите об этом открыто. Я как потребитель хочу понимать, на что иду.»

Тем временем разработчики MindsEye представили дорожную карту улучшений, пообещав довести проект до достойного состояния. Однако, по мнению актёра, проблема глубже — в бизнес-модели, где приоритетом становятся сроки и продажи, а не качество.

7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Ahnx

Я верю - у этой игры большое будущее. Допилят.

А все ненавистники переобуются в воздухе, как обычно.

6
kotasha

Кто будет пилить ? Куча народу уже выкинули на мороз.

Mister proper 1214

То есть ты обсираешь rockstar но при этом защищаешь этих

Чел хто троллинг или ты серьёзно 🤡🤡🤡

Как можно этот кривой кусок кода защищать который проигрывает даже gta 3 из

Это буквально скам

Властелин Сосцов

капитан очевидность, хотя красава, про это надо говорить почаще в сми

4
KookyPentheus

Красавчик актер он свое отыграл отлично, а жадные компании просто пустили игру коту под хвост.

3
WerGC

такое ощущение они детей больше делали чем игру,посмотрите список в титрах

Fronyx

Мне не нравится! Но спасибо за бабло

Carissa7517

Прав

askazanov

Ну зададок у игры есть, но вот исполнение конечно кал ..

riptor2012

100%