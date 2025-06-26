Актёр MindsEye осудил выпуск недоделанных игр: "Это тестирование под видом релиза"

Алекс Хернандес, исполнивший главную роль в игре MindsEye, резко высказался о проблемной политике выпуска недоработанных проектов, которую, по его мнению, всё чаще используют разработчики. В интервью YouTube-каналу Check It TV актёр выразил разочарование в связи с релизом MindsEye и сравнил его с другими спорными запусками вроде Cyberpunk 2077.
«Мне не нравится эта модель, где выпускается продукт в неполном виде, а потом его приводят в порядок постфактум. Это вредно для репутации компании и вводит игроков в заблуждение», — заявил Хернандес.
Он отметил, что геймеры чувствуют себя обманутыми, когда за полную цену получают сырой контент, и призвал индустрию быть честнее перед аудиторией:
«Если это по сути бета-тест — так и скажите об этом открыто. Я как потребитель хочу понимать, на что иду.»
Тем временем разработчики MindsEye представили дорожную карту улучшений, пообещав довести проект до достойного состояния. Однако, по мнению актёра, проблема глубже — в бизнес-модели, где приоритетом становятся сроки и продажи, а не качество.
Я верю - у этой игры большое будущее. Допилят.
А все ненавистники переобуются в воздухе, как обычно.
Кто будет пилить ? Куча народу уже выкинули на мороз.
То есть ты обсираешь rockstar но при этом защищаешь этих
Чел хто троллинг или ты серьёзно 🤡🤡🤡
Как можно этот кривой кусок кода защищать который проигрывает даже gta 3 из
Это буквально скам
капитан очевидность, хотя красава, про это надо говорить почаще в сми
Красавчик актер он свое отыграл отлично, а жадные компании просто пустили игру коту под хвост.
такое ощущение они детей больше делали чем игру,посмотрите список в титрах
Мне не нравится! Но спасибо за бабло
Прав
Ну зададок у игры есть, но вот исполнение конечно кал ..
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