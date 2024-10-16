IOI Interactive станет издателем научно-фантастического блокбастера MindsEye от бывшего продюсера GTA

Компания IOI Interactive объявила о создании своей дочерней компании, занимающейся поддержкой сторонних разработчиков: IOI Partners. Подразделение, которое будет отвечать за публикацию и распространение MindsEye, AAA-блокбастера от Build a Rocket Boy.

MindsEye — это сингловый проект-блокбастер в научно-фантастической вселенной, созданный Build a Rocket Boy, фирмой, основанной Лесли Бензисом. Бензис известен тем, что был генеральным директором Rockstar North и одним из продюсеров саги GTA вместе с братьями Хаузер.

MindsEye описывается как «захватывающий опыт с ошеломляющим и интересным повествованием, богатым окружением, новаторскими боями, будущими технологиями и скоростными погонями». Игроки берут на себя роль Джейкоба Диаса, бывшего солдата, страдающего от потери памяти и воспоминаний, которые могут быть связаны с полученным им таинственным нейронным имплантатом. Ему нужно отправиться на «серию опасных тайных миссий», чтобы раскрыть свое прошлое. Угрозы для игроков включают «искусственный интеллект, высокотехнологичные эксперименты, корпоративный шпионаж, политическую коррупцию и неконтролируемую армию».