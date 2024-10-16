IOI Interactive станет издателем научно-фантастического блокбастера MindsEye от бывшего продюсера GTA

Компания IOI Interactive объявила о создании своей дочерней компании, занимающейся поддержкой сторонних разработчиков: IOI Partners. Подразделение, которое будет отвечать за публикацию и распространение MindsEye, AAA-блокбастера от Build a Rocket Boy.
MindsEye — это сингловый проект-блокбастер в научно-фантастической вселенной, созданный Build a Rocket Boy, фирмой, основанной Лесли Бензисом. Бензис известен тем, что был генеральным директором Rockstar North и одним из продюсеров саги GTA вместе с братьями Хаузер.
MindsEye описывается как «захватывающий опыт с ошеломляющим и интересным повествованием, богатым окружением, новаторскими боями, будущими технологиями и скоростными погонями». Игроки берут на себя роль Джейкоба Диаса, бывшего солдата, страдающего от потери памяти и воспоминаний, которые могут быть связаны с полученным им таинственным нейронным имплантатом. Ему нужно отправиться на «серию опасных тайных миссий», чтобы раскрыть свое прошлое. Угрозы для игроков включают «искусственный интеллект, высокотехнологичные эксперименты, корпоративный шпионаж, политическую коррупцию и неконтролируемую армию».
Герой не родственник Линкольна Клэя?
Актер один и тот же, Алекс Хернандез
Ааа ну не сильно изменился , прикольный так то )
Джакса из Мортал комбата бы сыграть ему , прям подошла бы роль )
Ага, этот же актер и в Мафии 3 был, Lincoln Clay
Лесли Бензис довольно очень крутой чел, любит прям дотошность и эксперименты.
согласен гта сдулась после его ухода
Сингл ГТА 5 шикарен, ГТА 5 онлайн не играю, ничё не знаю про неё. ГТА 6 мы ещё не видели, трейлер ГТА 6 лично меня очень впечатляет, так что, с твоим утверждением не могу согласится, но, и оспорить тоже не могу. Вот выйдет ГТА 6, там и посмотрим, сдулся ли ГТА.
ассетфлип на статерящем анриле от индусов и развод людей и инвесторов на деньги с заманухой в виде ОТ АВТОРА ГТА
Ну выглядит годно.
Упаковка может быть и яркая. неизвестно, что в ней и не стоит раньше времени хвалить
ну само собой,до первых геймплейных трейлеров.
интересно
Рокстар конечно совсем мда, стольких разрабов потеряла, наверно уже 6 часть бы вышла но увы работают как ленивцы.
По скринам выглядит довольно добротно, если это конечно не пререндер. В желаемое закинул, будем ждать, хотя русский пока не заявлен.
Звучит вкусно. Быть может из этой игры выйдет толк. Но неужели нельзя было обойтись без потери памяти? Я сколько играю в игры с середины 90-ых, столько же времени всё понять не могу, ну почему разработчики игр так часто любят делать героев с потерей памяти?
потому что игрока проще ввести в сюжет из-за того что у него как и у героя нет памяти о событиях этой вселенной. если у героя есть память и была какая то насыщенная жизнь до этого сложнее сделать чтоб у игрока была комфортная система знаний и на него не свались какие то факты в процессе и ломали его сложившийся представление или что-то появляясь из неоткуда и казалось что рассказчик переобувается.
еще типа что герой все забыл чистый лист, 0 уровень взрослый младенец и идет убивать крыс в амбаре.
не нужно в общем вываливать какую-то библию мира типа сельмариона сначала пойди побей крыс в процессе сам разберёшься что тут зачем происходит.
Как-то все это по скринам похоже на Мафию 3.
включаю режим ожидания.
вот это будет интересно! Главное, что это не очередная онлайн помойка, а сингловая игра в сюжет и атмосферу! Аве.
Лесли Бензис, Дэн Хаузер и Лазло Джонс - это и была GTA. Три составляющие успеха - интереснейшие миссии, провокационный сюжет, гениальная озвучка и тщательный выбор музыки.
А что касается Сэма Хаузера - по-моему, он что-то вроде Паши Дурова. Пиар, раскрутка...
Что то новое!?