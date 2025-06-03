Команда MindsEye теряет двух ключевых фигур в компании за неделю до выхода

Одной из игр июня 2025 года является MindsEye, игра-песочница, созданная Build a Rocket Boy, командой под руководством Лесли Бензиса, бывшего президента Rockstar North, известного по работе над GTA. Его новый проект амбициозен и включает не только эту конкретную видеоигру, но и предвидит появление целой метавселенной контента с творческими инструментами, доступными игрокам.
Мы пока не знаем, будет ли вся эта операция успешной, но есть первый признак, который трудно считать позитивным: главный юридический директор Райли Грэбнер и главный финансовый директор Пол Блэнд (две ключевые фигуры Build a Rocket Boy) решили покинуть компанию за неделю до выхода MindsEye.
В Linkedin главный юридический директор Грэбнер сообщил:
После трех с половиной лет моя работа в Build a Rocket Boy подошла к концу. Я горжусь тем, чего мы достигли. За это время мы более чем удвоили размер компании до более чем 450 сотрудников. Мы выпустили несколько продуктов по всему миру. Мы создали юридическую команду и юридическую инфраструктуру с нуля, работая над систематизацией и автоматизацией. Я в восторге от того, что будет дальше, но я еще некоторое время буду работать в скрытом режиме. Оставайтесь с нами.
Блэнд также сообщил через свой аккаунт LinkedIn, что он больше не является частью Build a Rocket Boy, но не опубликовал реального сообщения об этом. В любом случае, нет никаких признаков того, что в команде есть проблемы, и вполне возможно, что два сотрудника нашли новые возможности, которые они не могли упустить, и просто ждали, чтобы покинуть команду.
ничего ключевого в них нет расходный материал
Да-да, юрист и финансист это не главное.
Ну что Глен Скофилд 2.0, но предзаказ сделал, цена не большая, поддержу ребят, может что то и выйдет достойное
там нет русского совсем
Это не ключевые фигуры. Ключевая фигура там - сам Бензис.
быстро 10 лет поддержки пролетели
Плохо-плохо. Неважно!