Критика вышла боком: стримеру остановили спонсорский эфир по игре Mindseye

Популярный стример CohhCarnage столкнулся с беспрецедентной ситуацией, когда разработчики отменили его рекламную трансляцию игры MindsEye прямо во время запуска стрима. Инцидент, произошедший на глазах у тысяч зрителей, стал следствием катастрофического запуска игры, который сопровождался массой технических проблем и негативными отзывами.

Во время запуска спонсорской игры Mindseye CohhCarnage упомянул, что видел на нее не самые лучшие обзоры. Почти сразу после этих слов он получил сообщение, о котором незамедлительно рассказал своей аудитории. С удивлением он сообщил: "Только что со мной связались, и они захотели поставить стрим на паузу".

Этот случай стал частью общей неудачной картины запуска MindsEye, игры от студии бывшего продюсера Grand Theft Auto Лесли Бензиса. Проект столкнулся с огромным количеством критики из-за многочисленных багов, плохой оптимизации и геймплейных проблем, что привело к в основном отрицательному рейтингу в Steam. Другие стримеры, которые все же провели свои трансляции, изо всех сил пытались найти в игре положительные стороны, борясь с постоянными вылетами и техническими неполадками.

Пытаясь исправить ситуацию, Build a Rocket Boy заявили, что работают круглосуточно над улучшением производительности и пообещали выпустить первый патч в ближайшее время.