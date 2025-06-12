Критика вышла боком: стримеру остановили спонсорский эфир по игре Mindseye

Популярный стример CohhCarnage столкнулся с беспрецедентной ситуацией, когда разработчики отменили его рекламную трансляцию игры MindsEye прямо во время запуска стрима. Инцидент, произошедший на глазах у тысяч зрителей, стал следствием катастрофического запуска игры, который сопровождался массой технических проблем и негативными отзывами.
Во время запуска спонсорской игры Mindseye CohhCarnage упомянул, что видел на нее не самые лучшие обзоры. Почти сразу после этих слов он получил сообщение, о котором незамедлительно рассказал своей аудитории. С удивлением он сообщил: "Только что со мной связались, и они захотели поставить стрим на паузу".
Этот случай стал частью общей неудачной картины запуска MindsEye, игры от студии бывшего продюсера Grand Theft Auto Лесли Бензиса. Проект столкнулся с огромным количеством критики из-за многочисленных багов, плохой оптимизации и геймплейных проблем, что привело к в основном отрицательному рейтингу в Steam. Другие стримеры, которые все же провели свои трансляции, изо всех сил пытались найти в игре положительные стороны, борясь с постоянными вылетами и техническими неполадками.
Пытаясь исправить ситуацию, Build a Rocket Boy заявили, что работают круглосуточно над улучшением производительности и пообещали выпустить первый патч в ближайшее время.
гта 6 не лучше столько же багов примерно
А ты типо из будущего, уже играл в нее
Кинь мне копию, оценю, критик херов.
Мамкин путешественник во времни.
Вот реально - они чего ожидали? Я может чего-то не понимаю, но неужели команда не видит состояние игры перед тем как ее выпустить?
Конечно, видит. Но если продолжать разработку — это опять расходы и более поздний выпуск. А они, как я понял, решили продавать эту поделку за счёт имени Лесли Бензиса.
Это тот самый CohhCarnage, который облизывал Dragon Age Vailguard. Он бы и MindsEye очко вылезал без проблем.
он просто рпг любит) для него ккд 2 лучше рдр2 xD
Тогда всё понятно.
Спасибо за очередное напоминание, о том кто он
С технической стороны у игры всё более менее в порядке (нех*й на ведрах игры запускать).
А вот с геймплейной частью проблемы есть - так и не понял, возможно ли просто кататься по городу как в той же GTA. Три часа играл (ни одного вылета не было кстати), и какой-то сплошной нон-стоп из миссий, причём если опоздаешь к точке куда надо приехать, тебе дадут fail и всё сначала.
Ага стримеры не смогли с ихними монстрами - но у них вёдра, сцуко клоун по жизни.
И когда же это компы с 4090 успели стать вёдрами?
ихними 🫣
Интересно а на что они надеялись ? Выпуская такой сырой продукт... Тут очевидный перенос должен был быть, а не релиз..
А они помогают эти переносы?
А разве нет? КП 2077 надо было еще в 2018 выпустить что ли?
Лучше бы деньги за продажные стримы на разработку игры пустили
Трудная у них наверное борьба была.
Да пофиг чемоданы дай любую игру вылежит.
Второй "Сталкер 2" в вечной альфа версии :)