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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.2 265 оценок

По данным аналитика, MindsEye едва достигла 250 000 игроков

monk70 monk70

В новом отчёте The Game Business приводятся данные Ampere Analysis, включающие количество игроков для наиболее заметных июньских релизов, таких как MindsEye, FBC: Firebreak, Dune: Awakening и Rematch.

Запуск MindsEye сопровождался недовольством игроком и низкими оценами, игроки даже получили возврат средств на PlayStation из-за серьёзных технических проблем в игре, а разработчик Build a Rocket Boy подтвердил, что начал процесс увольнения потенциально 100 сотрудников.

Согласно Ampere Analysis, в MindsEye чуть менее 250 тыс. игроков, из которых около 150 тыс. — на PlayStation. Однако в Steam, единственной платформе, где доступна платформа создания, Ampere сообщает всего о 35 000 игроках.

Данные по другими релизам июня:

  • FBC: Firebreak – около 1,3 миллиона игроков (800 тыс. на Xbox, 541 тыс. на PlayStation и всего 54 тыс. в Steam).
  • Dune: Awakening – 1,2 миллиона игроков.
  • Peak – более 2,2 миллиона игроков.
  • Rematch – 1,58 миллиона игроков на Xbox и Xbox Game Pass, чуть менее 800 тыс. игроков на PlayStation, более 1,1 млн на ПК.
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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Получается скам схема работает

6
Лидер Мур

Сколько-сколько? Я думал в этот мусор максимум 2к посетило

5
Destroited

Удивительно то что вообще нашлось такое количество калоедов готовых играть в то что поломано-переломано.

3
kotasha

Нормально так консольщиков обули ведь деньги там фиг вернешь, steam наверно куча возвратов, да мало кто купил.

3
JIoMTuK

Там даже sony без вопросов бабки возвращает, что большая редкость

1
JustA_NiceGuy

Как всегда ты не в теме. Мой брат без проблем вернул деньги с PS5.

1
JackBV

Рука у него на скрине конечно ...

3
Рикочико

Такое телосложение в буду будет. Ты не понимаешь.

1
hpi

Бицуха.

Velikiy Guru

Из-за убогого перевода приходится самим догадываться что имеется ввиду количество запустивших игру.МИз-за

1
211186

А вообще апчём это 💩?

1
Egik81

Дайктания вспоминается.

Vlad101994041

Хорошо что я не стал проходить этот высер🤣

saksnboom

"едва" и 250к - это такие слова в одном предложении?? ну о}{ренеть зажрались, конечно....
250тыш народу - это очень как много, если что

на старте.

Ziyter7

Это не пик онлайна в стиме, а вообще кто хоть раз запустил на всех платформах.

В steamdb у mindeye 3,3к пик онлайна. Это уровень мелкой инди игры.

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