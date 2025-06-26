По данным аналитика, MindsEye едва достигла 250 000 игроков

В новом отчёте The Game Business приводятся данные Ampere Analysis, включающие количество игроков для наиболее заметных июньских релизов, таких как MindsEye, FBC: Firebreak, Dune: Awakening и Rematch.
Запуск MindsEye сопровождался недовольством игроком и низкими оценами, игроки даже получили возврат средств на PlayStation из-за серьёзных технических проблем в игре, а разработчик Build a Rocket Boy подтвердил, что начал процесс увольнения потенциально 100 сотрудников.
Согласно Ampere Analysis, в MindsEye чуть менее 250 тыс. игроков, из которых около 150 тыс. — на PlayStation. Однако в Steam, единственной платформе, где доступна платформа создания, Ampere сообщает всего о 35 000 игроках.
Данные по другими релизам июня:
- FBC: Firebreak – около 1,3 миллиона игроков (800 тыс. на Xbox, 541 тыс. на PlayStation и всего 54 тыс. в Steam).
- Dune: Awakening – 1,2 миллиона игроков.
- Peak – более 2,2 миллиона игроков.
- Rematch – 1,58 миллиона игроков на Xbox и Xbox Game Pass, чуть менее 800 тыс. игроков на PlayStation, более 1,1 млн на ПК.
Получается скам схема работает
Сколько-сколько? Я думал в этот мусор максимум 2к посетило
Удивительно то что вообще нашлось такое количество калоедов готовых играть в то что поломано-переломано.
Нормально так консольщиков обули ведь деньги там фиг вернешь, steam наверно куча возвратов, да мало кто купил.
Там даже sony без вопросов бабки возвращает, что большая редкость
Как всегда ты не в теме. Мой брат без проблем вернул деньги с PS5.
Рука у него на скрине конечно ...
Такое телосложение в буду будет. Ты не понимаешь.
Бицуха.
Из-за убогого перевода приходится самим догадываться что имеется ввиду количество запустивших игру.МИз-за
А вообще апчём это 💩?
Дайктания вспоминается.
Хорошо что я не стал проходить этот высер🤣
"едва" и 250к - это такие слова в одном предложении?? ну о}{ренеть зажрались, конечно....
250тыш народу - это очень как много, если что
на старте.
Это не пик онлайна в стиме, а вообще кто хоть раз запустил на всех платформах.
В steamdb у mindeye 3,3к пик онлайна. Это уровень мелкой инди игры.