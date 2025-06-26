По данным аналитика, MindsEye едва достигла 250 000 игроков

В новом отчёте The Game Business приводятся данные Ampere Analysis, включающие количество игроков для наиболее заметных июньских релизов, таких как MindsEye, FBC: Firebreak, Dune: Awakening и Rematch.

Запуск MindsEye сопровождался недовольством игроком и низкими оценами, игроки даже получили возврат средств на PlayStation из-за серьёзных технических проблем в игре, а разработчик Build a Rocket Boy подтвердил, что начал процесс увольнения потенциально 100 сотрудников.

Согласно Ampere Analysis, в MindsEye чуть менее 250 тыс. игроков, из которых около 150 тыс. — на PlayStation. Однако в Steam, единственной платформе, где доступна платформа создания, Ampere сообщает всего о 35 000 игроках.

Данные по другими релизам июня: