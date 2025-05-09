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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Шутер, От третьего лица
7.8 61 оценка

Создатели MindsEye показали новый сюжетный тизер игры

AceTheKing AceTheKing

Студия Build a Rocket Boy Games представила небольшой сюжетный тизер предстоящего экшена MindsEye.

В тизере показан персонаж Хантер Моррисон, который является союзником Джейкоба Диаса - главного героя игры. Джейкоб - бывший солдат, который не только страдает от потери памяти, но и никак не может избавиться от преследующих его воспоминаний. А всё дело в загадочном нейроимпланте, из-за которого главный герой оказывается втянут в череду опасных миссий. Теперь придётся распутывать клубок интриг в мире, где правят бал искусственный интеллект, высокие технологии и коррумпированные корпорации, попутно пытаясь разгадать тайны собственного прошлого.

Релиз игры состоится 10 июня текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
My life is a game

перевод как думаете будет?

Bargainer

В стиме не заявлено

Self-reliantIsrael

Джейкоб - бывший солдат, который не только страдает от потери памяти, но и никак не может избавиться от преследующих его воспоминаний

StarfieJId

Мусор. Да давайте будем честными, всё мусор на фоне последнего трейлера GTA.

worys

В трейлере ГТА 0 геймплея, а красивые трейлеры из заставок и у этой игры есть.

William Dwight worys

пол трейлера это геймплей. Просто ракурс камеры изменен

worys William Dwight

Ага :)

Tiger Goose William Dwight

Нет там игрового процесса. В лучшем случае кат-сцены из игры.