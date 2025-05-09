Создатели MindsEye показали новый сюжетный тизер игры

Студия Build a Rocket Boy Games представила небольшой сюжетный тизер предстоящего экшена MindsEye.

В тизере показан персонаж Хантер Моррисон, который является союзником Джейкоба Диаса - главного героя игры. Джейкоб - бывший солдат, который не только страдает от потери памяти, но и никак не может избавиться от преследующих его воспоминаний. А всё дело в загадочном нейроимпланте, из-за которого главный герой оказывается втянут в череду опасных миссий. Теперь придётся распутывать клубок интриг в мире, где правят бал искусственный интеллект, высокие технологии и коррумпированные корпорации, попутно пытаясь разгадать тайны собственного прошлого.

Релиз игры состоится 10 июня текущего года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.