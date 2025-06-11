Создатели MindsEye уже работают над обновлением, которое улучшит производительность игры

Вчера состоялся релиз экшена MindsEye от студии Build A Rocket Boy. Пользователи, которые уже ознакомились с игрой, раскритиковали её за многочисленные ошибки и крайне неудовлетворительную производительность - серьёзные просадки FPS встречаются даже на мощном железе.
Студия поблагодарила игроков за обратную связь и сообщила, что разработчики в курсе проблем и они не покладая рук уже работают над новым крупным патчем для игры:
Спасибо всем, кто уже ознакомился с игрой! Мы понимаем, что текущие минимальные требования к железу очень высоки, но наша команда инженеров работает круглыми сутками чтобы улучшить производительность на PC и консолях, интегрируя в игру улучшения производительности из Unreal Engine 5.6. Мы сообщим точное время выхода обновления № 3, которое включает в себя эти улучшения, в течение следующих 24 часов.
MindsEye доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Как обычно выходит игра, можно сразу ждать месяцев шесть пока в порядок приведут
помогите оплатить сплит за 5090( нищий
Интересно повторят ли они судьбу сегодняшних проектов в плане абсурдности исправлении релизной версии. Когда читаешь логи исправлении и думаешь а как вообще такое могли пустить в релиз. С другой стороны это UE5.
Как легко всё валить на UE5, когда тебе в лоб могу дать два примера, которые прекрасно оптимизированы под этот движок: The Finals и Fortnite. Кривые руки разрабов - вот истинная причина. Да, UE5 ещё не идеален, но если другие разрабы смогли оптимизировать свой проект, почему другие не должны этого делать?
Назовите хоть одну игру на пятом анриле, в которой оптимизацию улучшили после релиза?
i7 12700k 4070 - 20-16 фсп, длсс + генерация х2 - 40 фпс, всё думаю а на что похожа оптимизация..... и вспомнил паук 2 точь в точь.