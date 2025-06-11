ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
6.5 119 оценок

Создатели MindsEye уже работают над обновлением, которое улучшит производительность игры

AceTheKing AceTheKing

Вчера состоялся релиз экшена MindsEye от студии Build A Rocket Boy. Пользователи, которые уже ознакомились с игрой, раскритиковали её за многочисленные ошибки и крайне неудовлетворительную производительность - серьёзные просадки FPS встречаются даже на мощном железе.

Студия поблагодарила игроков за обратную связь и сообщила, что разработчики в курсе проблем и они не покладая рук уже работают над новым крупным патчем для игры:

Спасибо всем, кто уже ознакомился с игрой! Мы понимаем, что текущие минимальные требования к железу очень высоки, но наша команда инженеров работает круглыми сутками чтобы улучшить производительность на PC и консолях, интегрируя в игру улучшения производительности из Unreal Engine 5.6. Мы сообщим точное время выхода обновления № 3, которое включает в себя эти улучшения, в течение следующих 24 часов.

MindsEye доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
EvgeniiV

Как обычно выходит игра, можно сразу ждать месяцев шесть пока в порядок приведут

2
Кошачий комочек

помогите оплатить сплит за 5090( нищий

1
Egik81

Интересно повторят ли они судьбу сегодняшних проектов в плане абсурдности исправлении релизной версии. Когда читаешь логи исправлении и думаешь а как вообще такое могли пустить в релиз. С другой стороны это UE5.

1
JustA_NiceGuy
С другой стороны это UE5.

Как легко всё валить на UE5, когда тебе в лоб могу дать два примера, которые прекрасно оптимизированы под этот движок: The Finals и Fortnite. Кривые руки разрабов - вот истинная причина. Да, UE5 ещё не идеален, но если другие разрабы смогли оптимизировать свой проект, почему другие не должны этого делать?

Aleksey Aleshka

Назовите хоть одну игру на пятом анриле, в которой оптимизацию улучшили после релиза?

1
jax baron

i7 12700k 4070 - 20-16 фсп, длсс + генерация х2 - 40 фпс, всё думаю а на что похожа оптимизация..... и вспомнил паук 2 точь в точь.