Создатели MindsEye уже работают над обновлением, которое улучшит производительность игры

Вчера состоялся релиз экшена MindsEye от студии Build A Rocket Boy. Пользователи, которые уже ознакомились с игрой, раскритиковали её за многочисленные ошибки и крайне неудовлетворительную производительность - серьёзные просадки FPS встречаются даже на мощном железе.

Студия поблагодарила игроков за обратную связь и сообщила, что разработчики в курсе проблем и они не покладая рук уже работают над новым крупным патчем для игры:

Спасибо всем, кто уже ознакомился с игрой! Мы понимаем, что текущие минимальные требования к железу очень высоки, но наша команда инженеров работает круглыми сутками чтобы улучшить производительность на PC и консолях, интегрируя в игру улучшения производительности из Unreal Engine 5.6. Мы сообщим точное время выхода обновления № 3, которое включает в себя эти улучшения, в течение следующих 24 часов.

MindsEye доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.