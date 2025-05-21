Стали известны системные требования к ПК экшена MindsEye от бывшего продюсера GTA

Build A Rocket Boy официально раскрыли системные требования к ПК для своей предстоящей игры MindsEye. Это новый однопользовательский приключенческий боевик, в котором основное внимание уделяется сюжету, тайнам и миссиям с высокими ставками.

Для ее запуска геймерам на ПК понадобится как минимум Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600X с 16 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT. Игра также потребует 70 ГБ свободного места на диске и будет использовать API DX12.

Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7800X3D с 16 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT.

Минимальные:

ОС: Windows 10/11 64 бит с последними обновлениями

Процессор: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6 ГБ VRAM

DirectX: Версия 12

Накопитель: 70 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10/11 64 бит с последними обновлениями

Процессор: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT 8 ГБ VRAM

DirectX: Версия 12

Накопитель: 70 ГБ свободного места

MindsEye выйдет 10 июня.