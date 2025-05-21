Стали известны системные требования к ПК экшена MindsEye от бывшего продюсера GTA

Build A Rocket Boy официально раскрыли системные требования к ПК для своей предстоящей игры MindsEye. Это новый однопользовательский приключенческий боевик, в котором основное внимание уделяется сюжету, тайнам и миссиям с высокими ставками.
Для ее запуска геймерам на ПК понадобится как минимум Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600X с 16 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT. Игра также потребует 70 ГБ свободного места на диске и будет использовать API DX12.
Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7800X3D с 16 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT.
Минимальные:
- ОС: Windows 10/11 64 бит с последними обновлениями
- Процессор: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6 ГБ VRAM
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 70 ГБ свободного места
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 10/11 64 бит с последними обновлениями
- Процессор: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT 8 ГБ VRAM
- DirectX: Версия 12
- Накопитель: 70 ГБ свободного места
MindsEye выйдет 10 июня.
ну а чё сразу 5090 не в минималках и фулл хд? они сами там графон видели своей игры? там графон дай бог уровня agents of mayhem.
Опять поди на Unreal 5 делали
прямое попадание
по сис треб как будто на unreal 6 уже
На unreal 6 будет rtx 3060 12 гб в минималках, а графика ещё деграднет))
однопользоватеский экшон а требуется широкополосное интернет соединение.
однопользоватьским 3д экшонам должно быть достатчно 48канально адсл модема
Графон уровня WD 2014 года зато требует как конь системные требования, похоже особо не парились с оптимизацией.
Что тут делает Линкольн Клей?;) Так вот куда он уехал;))
Ну да, этот же актер в моушен кэпчере и его внешность взяли, это правда и не совпадение)
Сам не играл, но думаю, что не очень игра будет.
4070 в рекомендованных? Только не в 1080р пожалуйста, хотя бы 2к (QHD)
не правильно прочёл заголовок и начал бомбить на то что гта 6 будет весить меньше гта 5... мдам
Чёт требования к процу совсем куку поехали, срузу в минималки 5600х а в рекомендуемые аж 7800ху 3 дэ, совсем кукухой поехали разрабы, на недоклон сэйнтс роу что был последний системки загнули знатно так
нормальный процык учитывая что ПеКа геймер под минималками теперь понимает 60+ фпс. для стабильных 30 наверна 1600 был бы норм а может то и нет
а потом будет как всегда ) мой старый 8700к/32 4той/2060super/запускаешь на максимум и ни чё не тормозит )