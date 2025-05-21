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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
7.7 70 оценок

Стали известны системные требования к ПК экшена MindsEye от бывшего продюсера GTA

monk70 monk70

Build A Rocket Boy официально раскрыли системные требования к ПК для своей предстоящей игры MindsEye. Это новый однопользовательский приключенческий боевик, в котором основное внимание уделяется сюжету, тайнам и миссиям с высокими ставками.

Для ее запуска геймерам на ПК понадобится как минимум Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600X с 16 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600 XT. Игра также потребует 70 ГБ свободного места на диске и будет использовать API DX12.

Разработчики рекомендуют использовать Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 7 7800X3D с 16 ГБ оперативной памяти и Nvidia GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT.

Минимальные:

  • ОС: Windows 10/11 64 бит с последними обновлениями
  • Процессор: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6 ГБ VRAM
  • DirectX: Версия 12
  • Накопитель: 70 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 10/11 64 бит с последними обновлениями
  • Процессор: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT 8 ГБ VRAM
  • DirectX: Версия 12
  • Накопитель: 70 ГБ свободного места

MindsEye выйдет 10 июня.

19
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
jax baron

ну а чё сразу 5090 не в минималках и фулл хд? они сами там графон видели своей игры? там графон дай бог уровня agents of mayhem.

6
kolinmah

Опять поди на Unreal 5 делали

3
A E kolinmah
Unreal 5

прямое попадание

1
jax baron kolinmah

по сис треб как будто на unreal 6 уже

2
Денис Сидоров 5 jax baron

На unreal 6 будет rtx 3060 12 гб в минималках, а графика ещё деграднет))

3
MunchkiN 616

однопользоватеский экшон а требуется широкополосное интернет соединение.

однопользоватьским 3д экшонам должно быть достатчно 48канально адсл модема

5
kotasha

Графон уровня WD 2014 года зато требует как конь системные требования, похоже особо не парились с оптимизацией.

4
Lvinomord

Что тут делает Линкольн Клей?;) Так вот куда он уехал;))

4
Vindizzel

Ну да, этот же актер в моушен кэпчере и его внешность взяли, это правда и не совпадение)

Вазген строитель

Сам не играл, но думаю, что не очень игра будет.

3
Zick211

4070 в рекомендованных? Только не в 1080р пожалуйста, хотя бы 2к (QHD)

1
это никогда не шрекончитс

не правильно прочёл заголовок и начал бомбить на то что гта 6 будет весить меньше гта 5... мдам

1
StingerV

Чёт требования к процу совсем куку поехали, срузу в минималки 5600х а в рекомендуемые аж 7800ху 3 дэ, совсем кукухой поехали разрабы, на недоклон сэйнтс роу что был последний системки загнули знатно так

MunchkiN 616

нормальный процык учитывая что ПеКа геймер под минималками теперь понимает 60+ фпс. для стабильных 30 наверна 1600 был бы норм а может то и нет

1
pahalevsha

а потом будет как всегда ) мой старый 8700к/32 4той/2060super/запускаешь на максимум и ни чё не тормозит )