Студия Build A Rocket Boy подтвердила массовые увольнения

Разработчики амбициозной игры MindsEye из студии Build A Rocket Boy официально подтвердили информацию о начале масштабных сокращений. По словам представителей компании, это «трудное, но необходимое решение», продиктованное стремлением обеспечить долгосрочный успех команды и сфокусироваться на развитии ключевого проекта.

В официальном заявлении Build A Rocket Boy подчёркивается, что увольнения призваны оптимизировать структуру студии и позволят лучше сконцентрироваться на совершенствовании MindsEye — одной из самых амбициозных игр последних лет. Разработчики также отметили, что приложат максимум усилий, чтобы перевести как можно больше сотрудников, попавших под угрозу увольнения, на другие позиции внутри компании.

Точное количество сокращений пока не раскрывается. Однако, согласно более раннему отчёту IGN, речь может идти о более чем 100 сотрудниках. Подробности о затронутых подразделениях и дальнейших планах студия обещает предоставить в ближайшие недели.

Build A Rocket Boy была основана бывшим продюсером GTA Лесли Бензисом, а MindsEye изначально позиционировалась как часть масштабной метавселенной Everywhere. На фоне амбиций студии и высокого внимания к проекту новость об увольнениях вызывает серьёзное беспокойство у игроков и индустрии.

Судьба самого MindsEye остаётся неясной, но очевидно, что проект ждут заметные изменения — как в команде, так и, возможно, в направлении разработки.