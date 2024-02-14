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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.4 4 906 оценок

Фанат Minecraft уже 12 лет строит огромное королевство - вот что получается

Simple Jack
Новости

YouTube-блогер Linard отпраздновал 12-летие масштабного проекта Kingdom of Galekin в Minecraft. Гигантскую карту в виде фэнтезийного королевства энтузиаст все эти годы создает самостоятельно.

В честь праздника геймер продемонстрировал несколько городов и окружающие их ландшафты. Также он показал строительство новых зданий и рассказал о контенте, добавленном специально к годовщине.

Kingdom of Galekin содержит десятки уникальных построек. Среди достопримечательностей — самый большой город Эмеральдия, на создание которого ушло более двух лет. Также есть школа магии, несколько замков и храм, возведенный в честь автора Minecraft Маркуса Перссона.

Linard намекнул, что даже спустя 12 лет он не собирается забрасывать Kingdom of Galekin. У геймера есть «захватывающие» планы на будущее, о которых он расскажет позднее.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
BORGER390

Титанический труд. Его бы взять на работу каким-нибудь дизайнером уровней

0
Real Slim Shady

А мог бы просто рандомайзер врубить и всё.

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