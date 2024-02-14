Фанат Minecraft уже 12 лет строит огромное королевство - вот что получается

YouTube-блогер Linard отпраздновал 12-летие масштабного проекта Kingdom of Galekin в Minecraft. Гигантскую карту в виде фэнтезийного королевства энтузиаст все эти годы создает самостоятельно.
В честь праздника геймер продемонстрировал несколько городов и окружающие их ландшафты. Также он показал строительство новых зданий и рассказал о контенте, добавленном специально к годовщине.
Kingdom of Galekin содержит десятки уникальных построек. Среди достопримечательностей — самый большой город Эмеральдия, на создание которого ушло более двух лет. Также есть школа магии, несколько замков и храм, возведенный в честь автора Minecraft Маркуса Перссона.
Linard намекнул, что даже спустя 12 лет он не собирается забрасывать Kingdom of Galekin. У геймера есть «захватывающие» планы на будущее, о которых он расскажет позднее.
Титанический труд. Его бы взять на работу каким-нибудь дизайнером уровней
А мог бы просто рандомайзер врубить и всё.