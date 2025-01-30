Инвентарь героя на новом кадре "Minecraft в кино"

Соцсети фильма «Minecraft в кино» пополнились новым артефактом. Студия Warner Bros. Pictures поделилась свежим кадром из грядущей адаптации популярной видеоигры. На нём можно увидеть одну из главных вещей главного героя — аккуратно сложенный инвентарь с вещами на все случаи жизни.

Добро пожаловать в мир, где творчество не просто помогает создавать вещи, оно необходимо для выживания! Четверо неудачников — Гарретт «Мусорщик» Гаррисон (Момоа), Генри (Хансен), Натали (Майерс) и Доун (Брукс) — обнаруживают, что борются с обычными проблемами, когда их внезапно затягивает через таинственный портал в Запредельный мир: причудливую, кубическую страну чудес, где процветает воображение. Чтобы вернуться домой, им придётся освоить этот мир (и защитить его от злых существ, таких как Пиглины и Зомби), отправившись в магический квест с неожиданным мастером Стивом (Блэк). Вместе их приключение заставит всех пятерых быть смелыми и воссоединиться с теми качествами, которые делают каждого из них уникально творческим. Теми самыми навыками, которые им нужны, чтобы процветать в реальном мире.

Режиссёром выступает номинант на премию «Оскар» Джаред Хесс («Девяносто пять чувств», «Суперначо»). В фильме также снимаются Главные роли сыграли Джек Блэк, Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс, Себастьян Юджин Хансен и Дженнифер Кулидж.

Премьера «Minecraft в кино» состоится 4 апреля.