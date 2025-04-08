"Майнкрафт" обошёл "Барби" по стартовым сборам

Экранизация игры Minecraft собрала в США за дебютный уик-энд 163 млн долларов — на это указывают обновлённые данные кассовых аналитиков. Сумма превысила показатели «Барби» Греты Гервиг, освоившей на старте $162 млн.

«Minecraft в кино» показал третий результат в домашнем прокате за всю историю для студии Warner Bros. Впереди остались финальный «Гарри Поттеры и Дары смерти» ($169 млн) и «Бэтмен против Супермена» ($166 млн).

Общая сумма мировых сборов «Майнкрафта» остановилась на отметке в 313,7 млн долларов. В проекте снимались Джейсон Момоа, Джек Блэк и Дженнифер Кулидж. Режиссёром выступил Джаред Хесс («Наполеон Динамит»). Критики отнеслись к ленте негативно: 48% на Rotten Tomatoes, 47 баллов из 100 на Metacritic.