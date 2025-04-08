"Майнкрафт" обошёл "Барби" по стартовым сборам

Экранизация игры Minecraft собрала в США за дебютный уик-энд 163 млн долларов — на это указывают обновлённые данные кассовых аналитиков. Сумма превысила показатели «Барби» Греты Гервиг, освоившей на старте $162 млн.
«Minecraft в кино» показал третий результат в домашнем прокате за всю историю для студии Warner Bros. Впереди остались финальный «Гарри Поттеры и Дары смерти» ($169 млн) и «Бэтмен против Супермена» ($166 млн).
Общая сумма мировых сборов «Майнкрафта» остановилась на отметке в 313,7 млн долларов. В проекте снимались Джейсон Момоа, Джек Блэк и Дженнифер Кулидж. Режиссёром выступил Джаред Хесс («Наполеон Динамит»). Критики отнеслись к ленте негативно: 48% на Rotten Tomatoes, 47 баллов из 100 на Metacritic.
Шило лучше мыла? ))))
Ждем экранизации кал оф дюти, фортнайта, роблокса, гта, симсов и прочих игровых франчайзов.
мы в аду
Не смог досмотреть Барби, хотя старался
А я и не собираюсь. Думается - очередная второсортная профемская бредятина, разбавленная "талантами" под веществами.. Не?)
А ведь кто-то все эти годы защищал игроков Minecraft... и Dota 2.
ну нравиться людям играть и пусть кайфуют) у каждого свои тригеры
Ну, критики как всегда
Они оказались не правы и это не кал?
Пусть кино рынок цветет)) высоко интеллектуальные фильмы почти никогда не собирают кассу, пусть этот соберет и так рынок просел жестко, а там уже и студии добротное снимут
На фоне этого они тебе снимут..
В каком месте он просел?..)) По качеству и второсортности поделок если только..