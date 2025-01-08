Маркус Перссон передумал делать духовного наследника Minecraft

Создатель Minecraft Маркус Перссон «Notch» отказался от идеи создания духовного наследника легендарной игры, несмотря на недавние намеки в своих соцсетях. Вместо этого Маркус объявил о работе над новым проектом - Levers and Chests, пошаговым roguelike от первого лица в духе классических игр.

«Духовный наследник Minecraft вряд ли был бы увлекательным. Такие проекты обычно превращаются в грустные попытки сыграть на ностальгии. Dungeon roguelike намного интереснее и перспективнее»,

Он опубликовал тестовый скриншот игры, подчеркнув, что все элементы, от названий до интерфейса, пока находятся на ранней стадии разработки.

Скриншот Levers and Chests

Решение о смене концепции Notch принял после обсуждения с командой, полностью проигнорировав мнение аудитории.