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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 7 472 оценки

Маркус Перссон передумал делать духовного наследника Minecraft

RedDay13
Новости

Создатель Minecraft Маркус Перссон «Notch» отказался от идеи создания духовного наследника легендарной игры, несмотря на недавние намеки в своих соцсетях. Вместо этого Маркус объявил о работе над новым проектом - Levers and Chests, пошаговым roguelike от первого лица в духе классических игр.

«Духовный наследник Minecraft вряд ли был бы увлекательным. Такие проекты обычно превращаются в грустные попытки сыграть на ностальгии. Dungeon roguelike намного интереснее и перспективнее»,

Он опубликовал тестовый скриншот игры, подчеркнув, что все элементы, от названий до интерфейса, пока находятся на ранней стадии разработки.

Скриншот Levers and Chests
Скриншот Levers and Chests

Решение о смене концепции Notch принял после обсуждения с командой, полностью проигнорировав мнение аудитории.

4
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
rtnrwv

быстрая переобувОчка

3
MORDORR

Завтра снова захочет. А послезавтра....

5
Рикочико

Юристы Майкрософт одним звонком переубедили.

2
Генерал Анатолий

Скорее просто из запоя вышел

0
RedDay13 Генерал Анатолий

Странный запой какой-то, ведь вчера он писал в твиттере что у него 12 см

0
KApRaL_DV

фКакой нежный

0
Генерал Анатолий

Значит я не угадал, что дело ограничится одним скриншотом и игра забросится (даже до скриншота не дошло)

0
digitalkid

Выпил на НГ, икснул не подумав. Бывает.

Духовный наследник Minecraft вряд ли был бы увлекательным. Dungeon roguelike намного интереснее и перспективнее

Вальхейм ему не показывайте.. совсем расстроится.

0
пекабир
Dungeon roguelike намного интереснее и перспективнее

этих рожалайков как дерьма за баней. буквально самый ходовой жанр в инди последние лет 10-15

0
BewitchingBaron

только вот интересных мало, по сути можно перечислить по пальцам одной руки токаря, нарушающего ТБ.

0
пекабир BewitchingBaron

да их в принципе нет. роджилайк это максимально дэбильный жанр, подходящий разве что для убийства времени между нормальными играми. в этом плане даже майнкрафты/терарии/сабнаутики лучше, т.к. есть медитативная составляющая, а не тупо вошел > помер от рандома > вошел еще раз. чисто кибердрочь, только без онлайна и перспективы стать спортсменом

2
DаrkSage
Dungeon roguelike намного интереснее и перспективнее

Сомневаюсь, все Данжен Рогалики похожи на друг друга.

0
Пользователь ВКонтакте

ОНЕТ // Rika Imbanika

0
Пользователь ВКонтакте

А фотку постарее найти немогли?) // Rika Imbanika

0
Пользователь ВКонтакте

Ну и правильно, нечего малину Vintage Story портить. Через пару лет о ней будут говорить все 😂 // Андрей Котов

0
Victor Dukoff

Ага, как же. Да его стопроцентно юристы мелкомягких со всех сторон обложили во время продажи, чтобы он даже думать не смел о создании аналога майнкрафта.

Однозначно, что за нарушение контракта он будет торчать по счетчику по меньшей мере поллярда бакинских с учетом процентов.

0
Фанат Миты

можно было договориться с майкрософт и отдать им игру после создания...

0
Real Slim Shady

Не у кого красть было)

0
Фанат Миты

видать протрезвел и решил извиниться за свой "пьяный угар", он же след. постом написал что у него "жезл" маленький

0