Маркус Перссон передумал делать духовного наследника Minecraft

Создатель Minecraft Маркус Перссон «Notch» отказался от идеи создания духовного наследника легендарной игры, несмотря на недавние намеки в своих соцсетях. Вместо этого Маркус объявил о работе над новым проектом - Levers and Chests, пошаговым roguelike от первого лица в духе классических игр.
«Духовный наследник Minecraft вряд ли был бы увлекательным. Такие проекты обычно превращаются в грустные попытки сыграть на ностальгии. Dungeon roguelike намного интереснее и перспективнее»,
Он опубликовал тестовый скриншот игры, подчеркнув, что все элементы, от названий до интерфейса, пока находятся на ранней стадии разработки.
Решение о смене концепции Notch принял после обсуждения с командой, полностью проигнорировав мнение аудитории.
быстрая переобувОчка
Завтра снова захочет. А послезавтра....
Юристы Майкрософт одним звонком переубедили.
Скорее просто из запоя вышел
Странный запой какой-то, ведь вчера он писал в твиттере что у него 12 см
фКакой нежный
Значит я не угадал, что дело ограничится одним скриншотом и игра забросится (даже до скриншота не дошло)
Выпил на НГ, икснул не подумав. Бывает.
Вальхейм ему не показывайте.. совсем расстроится.
этих рожалайков как дерьма за баней. буквально самый ходовой жанр в инди последние лет 10-15
только вот интересных мало, по сути можно перечислить по пальцам одной руки токаря, нарушающего ТБ.
да их в принципе нет. роджилайк это максимально дэбильный жанр, подходящий разве что для убийства времени между нормальными играми. в этом плане даже майнкрафты/терарии/сабнаутики лучше, т.к. есть медитативная составляющая, а не тупо вошел > помер от рандома > вошел еще раз. чисто кибердрочь, только без онлайна и перспективы стать спортсменом
Сомневаюсь, все Данжен Рогалики похожи на друг друга.
ОНЕТ // Rika Imbanika
А фотку постарее найти немогли?) // Rika Imbanika
Ну и правильно, нечего малину Vintage Story портить. Через пару лет о ней будут говорить все 😂 // Андрей Котов
Ага, как же. Да его стопроцентно юристы мелкомягких со всех сторон обложили во время продажи, чтобы он даже думать не смел о создании аналога майнкрафта.
Однозначно, что за нарушение контракта он будет торчать по счетчику по меньшей мере поллярда бакинских с учетом процентов.
можно было договориться с майкрософт и отдать им игру после создания...
Не у кого красть было)
видать протрезвел и решил извиниться за свой "пьяный угар", он же след. постом написал что у него "жезл" маленький