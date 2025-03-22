Minecraft получит новое обновление с новыми Гастами и обновлением визуала

Выход весеннего дропа назначен на 25 марта. Его название — «Spring to Life», которое включает следующие нововведения:
«Vibrant Visuals» — обновление графики Minecraft, который улучшит объёмный туман, динамичные тени и направленное освещение. Одноко нововведение появится сначала на Bedrock, а уже потом и на Java.
Обновление добавляет три новых вида гастов: Высохший гаст, Гастлинг и Счастливый гаст.
- Высохший гаст — выглядит как застывший блок, который можно найти возле костных останков в Долинах песков душ. Если его забрать в Верхний мир и поместить в воду, то спустя время он оживёт и превратится в Гастлинга.
- Гастлинг — маленький гаст, который не стреляет фаерболами, но любит есть снежки. Со временем он вырастает и превращается в Счастливого гаста.
- Счастливый гаст — дружелюбная версия обычного гаста. Он бесцельно парит в воздухе, но если создать упряжь и надеть её на моба, то игрок сможет на нём летать. Причём Счастливый гаст способен перевозить сразу до четырёх игроков.
вода выглядит прекрасно, но текстуры... для старых версий майнкрафта на телефон (может они есть и сейчас. я не играю в мобильный) когда он назывался Pocket Edition был специальный текстурпак с пластиковыми текстурами, так вот: новые текстуры блоков на него похожи! Боже мой, да они реально никакие! Да и облака ещё более плоскими кажутся... Может это я ворчливый дед, но для меня как человека играющего в майнкрафт 7 лет это ужасно
Ушла эпоха. Майн обмазали шейдерами, официально