Minecraft получит новое обновление с новыми Гастами и обновлением визуала

Выход весеннего дропа назначен на 25 марта. Его название — «Spring to Life», которое включает следующие нововведения:

«Vibrant Visuals» — обновление графики Minecraft, который улучшит объёмный туман, динамичные тени и направленное освещение. Одноко нововведение появится сначала на Bedrock, а уже потом и на Java.

Обновление добавляет три новых вида гастов: Высохший гаст, Гастлинг и Счастливый гаст.