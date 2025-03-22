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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 8 526 оценок

Minecraft получит новое обновление с новыми Гастами и обновлением визуала

RedDay13 RedDay13

Выход весеннего дропа назначен на 25 марта. Его название — «Spring to Life», которое включает следующие нововведения:

«Vibrant Visuals» — обновление графики Minecraft, который улучшит объёмный туман, динамичные тени и направленное освещение. Одноко нововведение появится сначала на Bedrock, а уже потом и на Java.

Обновление добавляет три новых вида гастов: Высохший гаст, Гастлинг и Счастливый гаст.

  • Высохший гаст — выглядит как застывший блок, который можно найти возле костных останков в Долинах песков душ. Если его забрать в Верхний мир и поместить в воду, то спустя время он оживёт и превратится в Гастлинга.
  • Гастлинг — маленький гаст, который не стреляет фаерболами, но любит есть снежки. Со временем он вырастает и превращается в Счастливого гаста.
  • Счастливый гаст — дружелюбная версия обычного гаста. Он бесцельно парит в воздухе, но если создать упряжь и надеть её на моба, то игрок сможет на нём летать. Причём Счастливый гаст способен перевозить сразу до четырёх игроков.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
это никогда не шрекончитс

вода выглядит прекрасно, но текстуры... для старых версий майнкрафта на телефон (может они есть и сейчас. я не играю в мобильный) когда он назывался Pocket Edition был специальный текстурпак с пластиковыми текстурами, так вот: новые текстуры блоков на него похожи! Боже мой, да они реально никакие! Да и облака ещё более плоскими кажутся... Может это я ворчливый дед, но для меня как человека играющего в майнкрафт 7 лет это ужасно

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