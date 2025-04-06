"Minecraft в кино" показал лучший кассовый дебют в 2025 году

«Minecraft в кино» принес создателям 58 млн долларов в первый день проката в Северной Америке. Это лучший кассовый дебют в этом году, сообщает Variety.
Экранизация игры обогнала «Первого мстителя: О дивный новый мир» (40,9 млн долларов), который получил неоднозначные отзывы, и показала лучший старт с момента релиза «Дэдпула и Росомахи» в июле 2024 года. При этом эксперты прогнозировали, что «Minecraft в кино» соберет от 70 до 80 млн долларов в США за весь прокат.
Теперь прогнозы гласят, что «Minecraft в кино» принесет студиям Warner Bros. и Legendary более 150 млн долларов за первый уик-энд и войдет в топ-30 самых крупных дебютов внутри США за все времена. Данных о сборах в остальном мире пока нет, но в Китае комедия с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком уже заняла первое место на кассах.
«Minecraft в кино» снимался за 150 млн долларов без учета расходов на дистрибуцию и рекламу. Variety пишет, что главным для создателей и режиссера Джареда Хесса остается реакция фанатов, а не мнения критиков, которые остались не в восторге.
«Minecraft в кино» рассказывает о бывшем чемпионе мира по видеоиграм Гаррете Гаррисоне (Джейсон Момоа) и его разношерстной группе юных геймеров, которые прибывают в кубический мир. Там их встречает мастер-строитель Стив (Джек Блэк) и учит азам выживания — от добычи полезных ископаемых и крафта до борьбы с мобами. Оказывается, их проводник попал в эту вселенную через портал и остался обескуражен ее возможностями.
Ну что пацаны, "майнкрафт это моя жизнь"
Так легенда или провал по итогу ?
Манерааааафт
Маня крафт
А мне нравятся фильмы по играм (за редким исключением) и этот посмотрю
Скорее - по мотивам фильма ибо чет я не вижу тут кубиков
кубики пресса джека блека сойдут?
За 14 лет на Minecraft выросло целое поколение, которое в кинотеатр поведет уже своих детей.
Лучший фильм 2025 года я считаю, просто западные зрители порвались ибо у них реально мозг с горошину.
собрал чуть больше провала, вот это успех, глядишь еще окупиться, это будет самый успешный фильм года)
слухай, ну когда всё вокруг проваливается, то даже самоокупаемость посредственного кинца это уже достижение ))
Он самоокупился за выходные, это по твоему не гипер успех? Ты не понимаешь что он по итогу соберет в прокате в несколько раз больше денег а то и до лярда по итогу дойдет? А потом ещё и с онлайн показов залутает денег сверху, это ты называешь чуть больше провала? Один из самых кассовых фильмов?
Так, сразу скажу, это я не смотрел это и не особо хочется..)
Посему дилетантский вопрос: почему Блэк Джэк - овальный а не квадратный? )))
будет как история с барби)
слишком культовая история, под нее можно почти, что угодно снять и люди-дети пойдут)
Если поиграть во все игры серии майнкрафт, то игра топ, вопросов нет к ней.
Как выйдет фильм в РФ, схожу и оценю его)
Подозрительно хорошие новости, в последнее время про этот фильм.Настолько подозрительные, что хочется его посмотреть, подозрительно.
именно подозрительно, к концу недели обьявят, что не окупился
Смотрю облизывают этот фильм, как недавно облизывали мусор от Юбисофт и правда подозрительно
Кто облизывает? Оценки у него ниже среднего.
Тут как всегда облизывают
Приготовьтесь к потокам гуано, снятым по мотивам видео игр.
вангую будет как всегда - сначала новости кричат, что всё супер, а через пару недель выясняется, что это полный провал...
Я готов пойти на этот фильм всей семьёй