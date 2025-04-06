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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 8 730 оценок

"Minecraft в кино" показал лучший кассовый дебют в 2025 году

Simple Jack Simple Jack

«Minecraft в кино» принес создателям 58 млн долларов в первый день проката в Северной Америке. Это лучший кассовый дебют в этом году, сообщает Variety.

Экранизация игры обогнала «Первого мстителя: О дивный новый мир» (40,9 млн долларов), который получил неоднозначные отзывы, и показала лучший старт с момента релиза «Дэдпула и Росомахи» в июле 2024 года. При этом эксперты прогнозировали, что «Minecraft в кино» соберет от 70 до 80 млн долларов в США за весь прокат.

Теперь прогнозы гласят, что «Minecraft в кино» принесет студиям Warner Bros. и Legendary более 150 млн долларов за первый уик-энд и войдет в топ-30 самых крупных дебютов внутри США за все времена. Данных о сборах в остальном мире пока нет, но в Китае комедия с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком уже заняла первое место на кассах.

«Minecraft в кино» снимался за 150 млн долларов без учета расходов на дистрибуцию и рекламу. Variety пишет, что главным для создателей и режиссера Джареда Хесса остается реакция фанатов, а не мнения критиков, которые остались не в восторге.

«Minecraft в кино» рассказывает о бывшем чемпионе мира по видеоиграм Гаррете Гаррисоне (Джейсон Момоа) и его разношерстной группе юных геймеров, которые прибывают в кубический мир. Там их встречает мастер-строитель Стив (Джек Блэк) и учит азам выживания — от добычи полезных ископаемых и крафта до борьбы с мобами. Оказывается, их проводник попал в эту вселенную через портал и остался обескуражен ее возможностями.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
ScintillatingFafnir

Ну что пацаны, "майнкрафт это моя жизнь"

2
Urtan

Так легенда или провал по итогу ?

Манерааааафт

0
Krendelll

Маня крафт

0
Lyс

А мне нравятся фильмы по играм (за редким исключением) и этот посмотрю

0
Krendelll

Скорее - по мотивам фильма ибо чет я не вижу тут кубиков

0
-zotik- Krendelll

кубики пресса джека блека сойдут?

0
Costollom

За 14 лет на Minecraft выросло целое поколение, которое в кинотеатр поведет уже своих детей.

0
Real Slim Shady

Лучший фильм 2025 года я считаю, просто западные зрители порвались ибо у них реально мозг с горошину.

0
Властелин Сосцов

собрал чуть больше провала, вот это успех, глядишь еще окупиться, это будет самый успешный фильм года)

0
Krendelll

слухай, ну когда всё вокруг проваливается, то даже самоокупаемость посредственного кинца это уже достижение ))

0
Contriver

Он самоокупился за выходные, это по твоему не гипер успех? Ты не понимаешь что он по итогу соберет в прокате в несколько раз больше денег а то и до лярда по итогу дойдет? А потом ещё и с онлайн показов залутает денег сверху, это ты называешь чуть больше провала? Один из самых кассовых фильмов?

0
Krendelll

Так, сразу скажу, это я не смотрел это и не особо хочется..)
Посему дилетантский вопрос: почему Блэк Джэк - овальный а не квадратный? )))

0
gilian137

будет как история с барби)
слишком культовая история, под нее можно почти, что угодно снять и люди-дети пойдут)

0
Simond Neoni

Если поиграть во все игры серии майнкрафт, то игра топ, вопросов нет к ней.

0
Simond Neoni

Как выйдет фильм в РФ, схожу и оценю его)

0
Deowar

Подозрительно хорошие новости, в последнее время про этот фильм.Настолько подозрительные, что хочется его посмотреть, подозрительно.

-1
Властелин Сосцов

именно подозрительно, к концу недели обьявят, что не окупился

-1
UnhappyYegor

Смотрю облизывают этот фильм, как недавно облизывали мусор от Юбисофт и правда подозрительно

-1
bysaturn

Кто облизывает? Оценки у него ниже среднего.

3
UnhappyYegor bysaturn

Тут как всегда облизывают

-3
goodneighbor

Приготовьтесь к потокам гуано, снятым по мотивам видео игр.

-1
Искусственный интеллeкт

вангую будет как всегда - сначала новости кричат, что всё супер, а через пару недель выясняется, что это полный провал...

-1
Hall_1920

Я готов пойти на этот фильм всей семьёй

-3