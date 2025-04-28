"Minecraft в кино" стал главным голливудским хитом 2025 года

Экранизация Minecraft продолжает удивлять кассовыми сборами. Несмотря на то что с премьеры прошёл почти месяц, зрительский интерес к фильму не ослабевает. За последний уикенд картина заработала $37,8 млн за пределами США и $60,5 млн по всему миру.
Общие сборы проекта превысили $816,5 млн, из которых $380 млн пришлись на США, а $436,6 млн — на международный прокат. Особенно успешными оказались Великобритания ($67,1 млн), Германия ($33,7 млн), Австралия ($31,8 млн) и Мексика ($28,4 млн).
Хотя первое место по посещаемости сейчас занимает фильм Грешники, Minecraft в кино достиг важного рубежа — он стал самым кассовым голливудским фильмом 2025 года. Единственным проектом, обогнавшим его в мировом прокате, остаётся китайская анимация "Нэчжа 2", собравшая более $1,8 миллиарда.
Все те кто играл в майнкрафт пошли в кинотеатры что бы пустить слезу по игре детства ))
Так дети до сих пор играют эту игру. Да и игра не такая старая, что бы вспоминать...
походу даже деградация деградировала(((
Не деградация а дегенераты голо-вудские!!!
Зумеры дуреют от этой прикормки.
Ждёмс хорошее квчество 😎🍿
Когда в цифре выходит? // Александр Ш
Никогда // Артём Савельев
Chicken jockey!
Хе потом сделают экранизацию роблокс после майна😏😏😏
Прикормка для дегенератов
Вспоминаются слова из песни.....Любит наш народ всякое г.........
У меня есть племянник ему 14лет, в Minecraft он играет с 7лет, я постоянно приезжал и устанавливал новую версию или моды, в общем вы поняли он ярый фанат этого Зла, я конечно этот фильм не смотрел, но племянник посмотрел, сказал г💩вно, говорит вообще никаких эмоций, чушь, глупость, сортирный юмор, он также сказал что разочарован..🤔🤨
посмотрел, почти ничего не понял
Потому что это по сути капустник - фильм никак не поможет понять, что такое Майнкрафт, потому что кроме антуража и отсылок там от игры и нет ничего, соответственно и удовольствия никакого зритель со стороны не получит.
а на пг тем временем опять не довольны, я рад за фильм
Вот что значит угадать с аудиторией. По манкравту можно вообще что угодно снять и будет ошеломительный успех. Главное, чтобы сюжетец был попроще а то фанаты не поймут.
И это, довольно многое говорит о голливудском кино...
Это многое говорит о фанатах Minecraft, а не о голливудском кино.
А да, фанаты фильм сняли ? Не знал просто...
В Голливуде много разных фильмов сняли и снимают, но успех у такого.
Так и давай подведём логическую мысль, могём ?
Логичная мысль: можно продать любую фигню, если её основные фанаты - толпа школьников, дегенераты, умственно отсталые и другие личности с низким IQ.
Все же, у кого есть интеллект прямо признают, что фильм - полная шляпа. Но он выехал сугубо за счет детей, которые толпами бежали на "мемный" фильм.
Чекай, Скибиди туалеты тоже выстрелят, если там реально про них фильм снимают...по той же причине.
Китайские фильмы в счёт принимать нельзя. У них один только внутренний рынок больше миллиарда человек.
Расист, расист. Китайцы теперь не люди?
Если бы касса фильма зависела только от кол-ва населения страны, то в Китае и Индии такие цифры были бы нормальными. Однако, это не так.
Это так и ты не прав. Этот мульт тупо разбивает все твои "аргументы" (кстати где они?). Тупо заходим на imdb и смотрим что всего лишь 11 тысяч человек оставило отзыв под фильмов которым собрал огромную кассу. Ну ладно, может быть в российском прокате он выстрелил получше? Заходим на кинопоиск и видим, что всего лишь 4 тысячи человек оставило отзыв. Про сборы вообще молчу. Никто не знает что такой мультфильм существует. Он интересен только Китаю.
Тебе про фильмы в целом говорят, а не про один конкретный.
А че такой сраект собирает триллиарды? Там же вообще деградация... Смотреть здравому человеку очень противно🤮
Это обычная комедия, ничего более там никто не ждёт от фильма. Другое дело, зачем идти смотреть "Грешников", где сам фильм одна повестка блм.
Мне пофиг на галлибудские фильмы... Сценарий, разговор скрипты тупо написаны школьниками😂 Я даже не помню когда последний раз смотрел эти галлибудские фильмы, лет 10 назад по-моему
Фильм-аттракцион про игру-песочницу - надо было постараться, чтобы сделать его не успешным. Да, художественная ценность нулевая, но в кино не за этим и шли. Тем, кто не знает или не понимает, что такое
Майнкрафт смотреть фильм смысла нет никакого, но зато сам фильм меньше страдает от попыток угодить всем подряд, сфокусировались на приколах для своих - а именно умение попадать в свою целевую аудиторию сейчас главная проблема Голливуда.
Тупое гаBно тупого гоBна. ГаBно.