"Minecraft в кино" стал главным голливудским хитом 2025 года

Экранизация Minecraft продолжает удивлять кассовыми сборами. Несмотря на то что с премьеры прошёл почти месяц, зрительский интерес к фильму не ослабевает. За последний уикенд картина заработала $37,8 млн за пределами США и $60,5 млн по всему миру.

Общие сборы проекта превысили $816,5 млн, из которых $380 млн пришлись на США, а $436,6 млн — на международный прокат. Особенно успешными оказались Великобритания ($67,1 млн), Германия ($33,7 млн), Австралия ($31,8 млн) и Мексика ($28,4 млн).

Хотя первое место по посещаемости сейчас занимает фильм Грешники, Minecraft в кино достиг важного рубежа — он стал самым кассовым голливудским фильмом 2025 года. Единственным проектом, обогнавшим его в мировом прокате, остаётся китайская анимация "Нэчжа 2", собравшая более $1,8 миллиарда.