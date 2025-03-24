Mojang отказалась от использования ИИ в разработке Minecraft

Разработчики Minecraft заявили, что не планируют внедрять генеративный искусственный интеллект в процесс разработки. По мнению студии Mojang, игра должна оставаться средством для творчества, а не автоматизированного производства контента.
В отличие от других компаний, которые уже используют ИИ, например, в Call of Duty: Black Ops 6, Mojang остается верной традиционному подходу. «Minecraft — это творчество и созидание», — объяснила директор Minecraft Vanilla Агнес Ларссон.
Исполнительный продюсер Ингела Гарней добавила, что искусственный интеллект не способен заменить живое творчество и нестандартное мышление. По ее мнению, для работы над такой игрой, как Minecraft, важно личное взаимодействие разработчиков.
Разработчики игры с процедурной генерацией мира хвастаются, что отказались от применения генеративных ИИ технологий для создания контента ради поддержки свободы творчества.
В 2000 году мы бы даже не поняли, о чем вообще эта новость.
Так вот почему они выпускают обновы с новыми расцветками коров,свиней,и новыми цветками в биоме😁никто же не заставляет бездумно добавлять всё что делает ИИ,а вот брать идею и доводить её до ума это правильное направление в разработке
Молодцы!
а что разрабы конкретно в майн добавляют? Новые блоки и мобы, пару структур раз в 5 лет и всё! А про броню и оружие можно забыть... Я понимаю что майнкрафт это песочница, но у вас мир всегда пустой! Порой чтобы найти деревню "рядом" со спавном нужно бежать несколько км чёрт знает куда чтобы найти деревню с парой домиков где в сундуках не будет ничего стоящего!
По сути да. Тут ещё стоит понимать крайне еб.. извиняюсь за выражение. Но мнение и отношение к сообществу. Объясню. Вот игроки, рвут свою пятую точку на британский флаг. В надежде сделать то, что хотят. Тому примеру когда узнали что полублоки можно на границе мира визуальным багом через поршни друг, на другое ставить. То есть делая красивые стены и не только. В игре честно например без багов очень много не сделаешь.
Что сделала компания разрабатывающая Minecraft. Правильно фиксанули баг этот визуальный. И таких кстати багов они лечат много. Вопрос сообщества к ним был. Типа зачем, если они на игру совсем не влияют. А на оборот расширяются творческие возможности. Добавьте тогда мебель, объекты новые и декора больше.
На что своё время сообществе отвечали офицально примерно так " Не будем, игроки должны делать из того, что имеют. Это помогает развитию творческой стороны игроков, В minecraft важно Воображение". То есть они отбирают другие возможности. Которые дают игрокам примеру сделать нормальный стол или стул, пусть и багом. Но зато утверждают что пусть игроки включают фантазию.
Потом вышел minecraft bedrock edition. Многие его ждали ибо это был майнкрафт на C++. А значит с нормальным инструментами для мододелов развяжут руки по самый не хочу. В мод сообществе прям текли по этому. Вышел... и офицально заявили. МОДОВ НЕ БУДЕТ. Фанаты горели тогда знатно. Целый год срачи не утихали. Особенно на фоне убогих адонов. Которые Mojang Studios дали с лопаты заявлением. А это вместо модов, аналог их. По итогу сообщество с трудом смогла хотя, бы портировать на мобильную версию моды. А вот PC так и осталась куском кирпича. В теории можно через палки и костыли там моды запустить. На практике моды там мертвы. Зато есть маркетплейс внутри игры с адонами и скинчиками. Которые по мнению Mojang Studios очень нужны игрокам. И это новый веток развития в отличии от устаревших модов.
Лично моё мнение. Mojang Studios клала на своих пользователей жирнущий такой болт. Ибо игроки просят одно. А эти товарищи на лицо делают только золотой дождь и смеются. Как итог мечты были разбиты. А единственный актуальный вариант это JAVA версия. bedrock edition же остался тупо под консольки и кросплатформу. А ведь многие бы добровольно перешли бы на новую версию. Если бы как все и хотели. Дали бы зелёный свет модам и предоставили инструменты игрокам.
Зато имеем хорошо оптимизированный и бесполезный майнкрафт на C++. И ещё цветущий за счёт модов на Java.
Моджанг на самом деле красавцы в этом плане, не то, что колда и т.п. уроды, штампующие себе кучи го... Контента нейросетями, особенно платного
Если они не врут, то вообще красавцы, не будет нейро го... Мда... в игре (хотя, нейросеть будет явно лучше рукожопых бедрок разрабов) Сколько они там не могли мешочек сделать? А что по хардкору и режиму наблюдателя?)
Хорошие наверно красавцы которые вертят сообщество игроков на одном месте. И выпустили minecraft bedrock edition. Но не предоставили нормального инструментария для мододелов. Зато дали возможность покупать адоны и скинчики. Попытке создать свой аналог Roblox.
И чем же они лучше других ?
Нейроовно как правило появляется в результате деятельности рук из жопы и желания получить дофига не делая ни уя. А Можданг - отличний пример конторы нехороших людей, которая делает что угодно, но не развивает игру, больше только палок вставляет игрокам, сколько там времени проходит между обновами? И что они делают в этих "мега крупных и крутых обновах"? Это всё можно ёмко назвать всего одним словом - "Песец" (буквы д добавить по вкусу).
Бедрок всегда был парашной донатной помойкой, из которой Майкрософт высасывают бабки. Там ребята и кодить то не умеют, мешочки 3 года не могли реализовать....
Про бедрок я уже сказал, а вот джава разработчики действительно стараются и с каждым обновлением приходит фикс багов. Много довольно интересного контента они завозят в игру с обновами, если не считать донатное помоище для телефонов на С++