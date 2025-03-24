Mojang отказалась от использования ИИ в разработке Minecraft

Разработчики Minecraft заявили, что не планируют внедрять генеративный искусственный интеллект в процесс разработки. По мнению студии Mojang, игра должна оставаться средством для творчества, а не автоматизированного производства контента.

В отличие от других компаний, которые уже используют ИИ, например, в Call of Duty: Black Ops 6, Mojang остается верной традиционному подходу. «Minecraft — это творчество и созидание», — объяснила директор Minecraft Vanilla Агнес Ларссон.

Исполнительный продюсер Ингела Гарней добавила, что искусственный интеллект не способен заменить живое творчество и нестандартное мышление. По ее мнению, для работы над такой игрой, как Minecraft, важно личное взаимодействие разработчиков.