Mojang сняла свою версию "В мире животных" в саванне Minecraft

Игроков ждет путешествие по миру, где можно встретить как друга, так и хищника.

Студия Mojang выпустила новый эпизод в своей серии короткометражных фильмов «The Great Wild», посвященных миру Minecraft. Видео выполнили в формате документального фильма о дикой природе и полностью посвятили одному из самых живописных биомов игры — саванне.

В ролике в деталях показали флору и фауну этого региона: высокую траву, пологие холмы и раскидистые акации, дающие тень. Зрителям напомнили, что в саванне может случиться всякое. Независимо от того, кто вы — овца, волк, лама или житель, — вас могут сьесть, преследовать, в вас могут плюнуть или вы даже можете встретить свою вторую половинку.

Серия видеороликов — часть инициативы Mojang по демонстрации разнообразия и глубины мира Minecraft. Документальный формат позволит геймерам по-новому взглянуть на знакомые биомы, подчеркивая, что каждый из них — это место, полное жизни и непредсказуемых событий.